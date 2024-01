Trump diz que não permitirá criação de Dólar Digital se for eleito: ‘Ameaça a liberdade’

Ex-presidente e pré-candidato republicano às eleições dos Estados Unidos diz que criação de CBDC dá ao governo federal controle absoluto sobre dinheiro da população

Ed JONES/AFP Donald Trump é pré-candidato republicano às eleições dos Estados Unidos



O ex-presidente e pré-candidato republicano às eleições dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso em New Hampshire no qual prometeu que, caso seja eleito, não permitirá a criação de uma moeda digital de banco central (CBDC) pelo Federal Reserve, o banco central dos EUA. “Esta moeda daria ao governo federal controle absoluto sobre seu dinheiro. Isso seria uma ameaça perigosa à liberdade. Vou impedi-la de vir para a América.”, disse o republicando, acrescentando que também irá “implementar proteções fortes para impedir que bancos e reguladores tentem desbancá-lo por suas crenças políticas. Isso nunca vai acontecer enquanto eu for seu presidente.” O discurso recebeu aplausos da multidão presente, surpreendendo o ex-presidente americano, que elogiou a inteligência dos habitantes de New Hampshire.