Ucrânia bombardeia depósito de petróleo na Rússia

Handout / Russian Emergencies Ministry / AFP Bombeiros trabalhando para extinguir um incêndio, realizado no dia 1 de abril, em um depósito de combustível da Rosneft na cidade de Belgorod



A Ucrânia bombardeou na manhã desta quinta-feira, 18, um depósito de petróleo no norte da Rússia, informou uma fonte dos serviços de segurança ucranianos. De acordo com a fonte, a operação foi conduzida pelos serviços de Inteligência militar ucranianos e teve como cenário a região de Leningrado, localizada no noroeste do país, a aproximadamente 1.000 km da fronteira com a Ucrânia.