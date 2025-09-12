Diplomatas brasileiros acreditam que a espera é a melhor estratégia no momento; secretario de Trump reagiu à condenação de Jair Bolsonaro no STF

Will Oliver/EFE/EPA Após resultado no STF, o secretário Marco Rubio disse que “os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas”



Integrantes do Itamaraty a par das tentativas de diálogo entre governo brasileiro e a Casa Branca avaliam que a melhor estratégia no momento é deixar a “poeira abaixar” e continuar investindo nas tentativas de diálogo. Nesta quinta-feira (11), o secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez uma nova ameaça de sanção ao Brasil depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Rubio disse que “os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas”. Em resposta, o Itamaraty afirmou em nota que as ameaças “não intimidarão a nossa democracia”. O Brasil segue uma linha diplomática de diálogo constante, mas de valorização da soberania e altivez de cada país. Por isso, as costuras para um diálogo com o presidente americano Donald Trump precisam ser cuidadosas, para que o Brasil não saia “menor” ou “enfraquecido” no cenário internacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Dentro dessa lógica, de acordo com os diplomatas, o presidente Lula não pode simplesmente ligar para Trump, sob o risco de não ser atendido, ignorado ou ainda, mal-tratado. É necessário que os assessores de ambos os lados costurem uma conversa, com assunto pré-definido e protocolos a serem seguidos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.