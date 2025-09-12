Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump afirma que o suposto assassino de Charlie Kirk foi detido

Trump afirma que o suposto assassino de Charlie Kirk foi detido

‘Alguém muito próximo dele o entregou’, disse o presidente americano em uma entrevista ao vivo

  • Por Jovem Pan
  • 12/09/2025 09h27 - Atualizado em 12/09/2025 10h15
  • BlueSky
EFE/EPA/JIM LO SCALZO / PISCINA Donald Trump Buscas pelo autor já entravam no terceiro dia

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (12), que o suspeito de ter matado o ativista de extrema direita Charlie Kirk foi detido, após uma busca intensa.”Alguém muito próximo dele o entregou”, disse Trump em uma entrevista ao vivo com a Fox News. “Acredito, com um alto grau de certeza, que o temos (o suspeito) sob custódia. Todos fizeram um excelente trabalho. Trabalhamos com a polícia local e o governador” de Utah, disse Trump em uma entrevista ao vivo à emissora “Fox News”, em Nova York. O presidente americano acrescentou que soube da captura “cinco minutos antes de entrar” no estúdio do programa “Fox and Friends” e adiantou, sem entrar em detalhes, que o FBI e outras agências da lei e ordem oferecerão mais informações no decorrer do dia.

Trump explicou muito brevemente que aparentemente foi o próprio pai e pessoas próximas ao suposto atirador que pediram para que ele se entregasse às autoridades, depois que as agências da lei divulgaram várias imagens e um vídeo nos quais se via um homem branco que vestia calças, moletom e boné escuros e que usava óculos de sol.

“Um pai se envolveu, concretamente o pai dele, e disse: ‘Temos que ir’ (à polícia). Novamente, isso está sujeito a mudanças, mas, você sabe, os fatos são os fatos: temos a pessoa que acreditamos ser a pessoa que estamos procurando. Eles o levaram até a chefia de polícia, e ele está lá”, relatou. O FBI e várias agências governamentais iniciaram uma ampla busca pelo suspeito quase imediatamente após o disparo que fulminou Kirk, aliado próximo de Trump, enquanto debatia diante de cerca de três mil pessoas no campus da Universidade de Utah Valley, na cidade de Orem.

Após prender e liberar dois suspeitos, o FBI pediu ajuda à população e inclusive anunciou uma recompensa de US$ 100 mil a quem tivesse informações verídicas que levassem à sua captura.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Durante a entrevista à “Fox News”, Trump reafirmou que não quis ver o vídeo onde é possível ver com clareza o momento em que Kirk foi morto. “Não quero me lembrar de Charlie dessa forma. É horrível, pelo que ouvi”, declarou.

*Com informações da AFP e EFE
Publicado por Fernando Dias

Leia também

'Nunca haverá um Estado palestino', afirma Netanyahu
Irã diz que seu material nuclear se encontra sob escombros em instalações atacadas por Israel
Busca pelo assassino de Charlie Kirk entra no terceiro dia nos Estados Unidos
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >