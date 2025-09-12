Trump afirma que o suposto assassino de Charlie Kirk foi detido

‘Alguém muito próximo dele o entregou’, disse o presidente americano em uma entrevista ao vivo

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (12), que o suspeito de ter matado o ativista de extrema direita Charlie Kirk foi detido, após uma busca intensa.”Alguém muito próximo dele o entregou”, disse Trump em uma entrevista ao vivo com a Fox News. “Acredito, com um alto grau de certeza, que o temos (o suspeito) sob custódia. Todos fizeram um excelente trabalho. Trabalhamos com a polícia local e o governador” de Utah, disse Trump em uma entrevista ao vivo à emissora “Fox News”, em Nova York. O presidente americano acrescentou que soube da captura “cinco minutos antes de entrar” no estúdio do programa “Fox and Friends” e adiantou, sem entrar em detalhes, que o FBI e outras agências da lei e ordem oferecerão mais informações no decorrer do dia.

Trump explicou muito brevemente que aparentemente foi o próprio pai e pessoas próximas ao suposto atirador que pediram para que ele se entregasse às autoridades, depois que as agências da lei divulgaram várias imagens e um vídeo nos quais se via um homem branco que vestia calças, moletom e boné escuros e que usava óculos de sol.

“Um pai se envolveu, concretamente o pai dele, e disse: ‘Temos que ir’ (à polícia). Novamente, isso está sujeito a mudanças, mas, você sabe, os fatos são os fatos: temos a pessoa que acreditamos ser a pessoa que estamos procurando. Eles o levaram até a chefia de polícia, e ele está lá”, relatou. O FBI e várias agências governamentais iniciaram uma ampla busca pelo suspeito quase imediatamente após o disparo que fulminou Kirk, aliado próximo de Trump, enquanto debatia diante de cerca de três mil pessoas no campus da Universidade de Utah Valley, na cidade de Orem.

Após prender e liberar dois suspeitos, o FBI pediu ajuda à população e inclusive anunciou uma recompensa de US$ 100 mil a quem tivesse informações verídicas que levassem à sua captura.

Durante a entrevista à “Fox News”, Trump reafirmou que não quis ver o vídeo onde é possível ver com clareza o momento em que Kirk foi morto. “Não quero me lembrar de Charlie dessa forma. É horrível, pelo que ouvi”, declarou.

