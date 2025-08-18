Trump diz que teve reunião ‘muito boa’ com ilustres convidados e ‘começou’ a organizar cúpula Putin-Zelensky

Presidente dos Estados Unidos se reuniu nesta segunda (18) na Casa Branca com o mandatário ucraniano e uma série de líderes europeus para discutir o fim da guerra na Ucrânia

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP 'Todos estão muito felizes com a possibilidade de paz para Rússia/Ucrânia', afirmou Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em uma publicação na rede Truth Social que já iniciou os preparativos para uma reunião trilateral com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. De acordo com o republicano, que recebeu o líder ucraniano e outros sete chefes de Estado na Casa Branca nesta segunda-feira (18), ele teve “um encontro muito produtivo com os ilustres convidados”. Durante a reunião, foram discutidos temas como garantias de segurança para a Ucrânia, que seriam fornecidas por vários países europeus, em coordenação com os Estados Unidos da América. “Todos estão muito felizes com a possibilidade de PAZ para Rússia/Ucrânia”, disse Trump.

Inicialmente, a reunião seria apenas entre Zelensky e Putin, mas, posteriormente, Trump passaria a integrar as negociações.

“Ao final das reuniões, liguei para o presidente Putin e comecei a organizar uma reunião, em local a ser definido, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky. Após essa reunião, teremos uma reunião trilateral, que seria composta pelos dois presidentes, além de mim”, afirmou o republicano.

Leia mensagem de Trump

Tive uma reunião muito boa com convidados distintos: o Presidente Volodymyr Zelenskyy, da Ucrânia, o Presidente Emmanuel Macron, da França, o Presidente Alexander Stubb, da Finlândia, a Primeira-Ministra Giorgia Meloni, da Itália, o Primeiro-Ministro Keir Starmer, do Reino Unido, o Chanceler da República Federal da Alemanha, Friedrich Merz, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Secretário-Geral da OTAN, Mark Rutte, na Casa Branca, que terminou em outra reunião no Salão Oval.

Durante a reunião, discutimos Garantias de Segurança para a Ucrânia, que seriam fornecidas por vários países europeus, em coordenação com os Estados Unidos da América. Todos estão muito felizes com a possibilidade de PAZ para Rússia/Ucrânia.

Ao final das reuniões, telefonei para o Presidente Putin e iniciei os preparativos para uma reunião, em um local ainda a ser determinado, entre o Presidente Putin e o Presidente Zelenskyy. Depois que essa reunião acontecer, teremos uma trilateral, que seriam os dois Presidentes, mais eu.

Novamente, este foi um passo muito bom e inicial para uma Guerra que já dura quase quatro anos. O Vice-Presidente JD Vance, o Secretário de Estado Marco Rubio e o Enviado Especial Steve Witkoff estão coordenando com a Rússia e a Ucrânia. Obrigado pela sua atenção a este assunto!

