Zelensky agradece por carta de Melania Trump a Putin sobre crianças ucranianas deportadas

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu nesta segunda-feira na Casa Branca pela carta que a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, enviou ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendendo o retorno das crianças ucranianas deportadas para o país vizinho. “Muito obrigado à sua esposa, a primeira-dama dos Estados Unidos. Ela enviou uma carta a Putin sobre nossas crianças. Minha esposa, a primeira-dama da Ucrânia, entregou essa carta, não a você, mas à sua esposa”, disse Zelensky, entregando uma carta de agradecimento a Trump no início do encontro entre os dois em Washington.

Trump respondeu dizendo que “a primeira-dama sentiu isso muito profundamente”. “Ela viu o mesmo que vocês veem, e o que eu também vejo. É horrível. Ela ama as crianças, tem um filho maravilhoso que provavelmente ama mais do que qualquer um, inclusive mais do que a mim – odeio admitir isso”, afirmou. O presidente americano acrescentou que “era uma carta muito bonita” e que a mesma foi “bem recebida” por Putin. Na carta da primeira-dama, que foi entregue na reunião entre Trump e Putin na última sexta-feira, Melania pediu o fim da guerra pelo futuro das crianças que estão imersas no conflito e apelou à consciência dos líderes que têm a possibilidade de tomar decisões.

Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de prisão contra Putin pelos crimes de deportação forçada e transferência ilegal de crianças ucranianas para territórios ocupados pela Rússia.

*Com informações da EFE

