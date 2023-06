Trump diz que tomaria Venezuela e pegaria todo o petróleo se fosse reeleito 

Ex-presidente dos EUA criticou a compra de commodity venezuelana e disse que norte-americanos estão enriquecendo um ditador

Reprodução/Instagram/realdonaldtrump Donald Trump critica compra de commodity da Venezuela



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no sábado, 10, que teria tomado toda a Venezuela e pegado todo o petróleo se tivesse sido reeleito em 2020 e criticou a compra de commodity venezuelana. “Quando eu saí, a Venezuela estava prestes a colapsar. Nós teríamos tomado o país e pegado todo quele petróleo. Seria ótimo”, disse durante uma convenção do Partido Republicano, na Carolina do Norte. “Agora estamos comprando petróleo da Venezuela então estamos enriquecendo um ditador. Vocês acreditam? Ninguém consegue acreditar nisso. E o petróleo deles é um lixo, é horrível, o pior que podemos pegar”, criticou Trump. O ex-presidente dos EUA, que está na disputa para disputar as primárias das eleições presidenciais pelo Partido Republicano, é alvo de uma investigação federal sobre o possível uso indevido de documentos confidenciais.