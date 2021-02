Trump é convidado para testemunhar em processo de impeachment na próxima semana

Convite foi feito por deputado nesta quinta-feira, 4, e deve ser respondido por Trump até a sexta-feira, 5. Se aceitar, ex-presidente deve depor entre os dias 8 e 11 de fevereiro

EFE/EPA/Erin Schaff / Archivo Trump foi convidado para depor na próxima semana



Após negar uma série de alegações feitas no processo de impeachment protocolado contra ele uma semana antes de deixar o cargo de presidente dos Estados Unidos, Donald Trump foi convidado nesta quinta-feira, 4, para testemunhar sobre o caso entre os dias 8 e 12 de fevereiro. O documento assinado por um dos autores do pedido de impeachment, deputado Jamie Raskin, afirma que Trump negou as evidências da “ofensa constitucional” cometida por ele. “Considerando as contestações das alegações, escrevo para convidá-lo a prestar testemunho sob juramento. Gostaríamos que você prestasse seu testemunho (incluindo, é claro, um exame-cruzado) entre os dias 8 de fevereiro de 2021 e 11 de fevereiro de 2021”, diz trecho do convite.

A carta pede, ainda, que o republicano responda o convite até a sexta-feira, 5, afirma que os presidentes Gerald Ford e Bill Clinton prestaram depoimento enquanto ainda estavam no cargo e lembra que no ano de 2020 a Suprema Corte do país decidiu que Trump não estava imune de sofrer processos no cargo de presidente. “Logo, não há dúvidas de que você pode testemunhar nesses procedimentos”, pontuou. O documento também lembrou que o Trump não é mais presidente do país norte-americano e afirmou que, por causa disso, “antecipa a disponibilidade dele para testemunhar”. O impeachment contra Trump foi oficializado pela Câmara dos Estados Unidos no dia 13 de janeiro de 2021. Ele é acusado de incitar a ressurreição inflamando pessoas que invadiram o Capitólio dos EUA no dia 6 de janeiro deixando cinco pessoas mortas.