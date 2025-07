Trump é diagnosticado com insuficiência venosa após inchaço nas pernas

Em abril, o presidente americano declarou estar ‘em muito boa forma’ após realizar um check-up médico de rotina

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi diagnosticado com uma insuficiência venosa crônica “benigna” após se submeter a um exame médico devido a inchaço nas pernas, informou nesta quinta-feira (17) a Casa Branca. Trump tornou-se a pessoa mais idosa a assumir a presidência dos Estados Unidos no início de seu segundo mandato, em janeiro, substituindo o democrata Joe Biden, que concluiu seu mandato aos 81 anos. O republicano de 79 anos costuma se gabar de ter muita energia. Recentemente, a Casa Branca publicou um meme no qual ele aparece como o Superman. Segundo o médico presidencial, Trump sofre de “insuficiência venosa crônica”, uma condição em que as veias danificadas das pernas não mantêm um fluxo sanguíneo adequado, informou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Ela acrescentou que o presidente foi submetido a um exame completo, que incluiu estudos vasculares. “Foram realizados exames de ultrassonografia Doppler venosa bilateral dos membros inferiores, que revelaram insuficiência venosa crônica, uma condição benigna e comum, especialmente em pessoas com mais de 70 anos”, afirmou a porta-voz. “É importante destacar que não foram encontrados indícios de trombose venosa profunda nem de doença arterial”, acrescentou. Segundo ela, todos os exames “estão dentro dos limites normais”, sem sinais de insuficiência cardíaca, renal ou de doença sistêmica.

Em resposta às especulações sobre fotos recentes nas quais se observam hematomas nas mãos de Trump, Leavitt afirmou que eles se devem a “uma leve irritação dos tecidos moles causada pelos frequentes apertos de mão e pelo uso de aspirina”, que ele toma como “prevenção cardiovascular”. Em abril, Trump declarou estar “em muito boa forma” após realizar um check-up médico de rotina.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias