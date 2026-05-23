Trump e emir do Catar discutem negociações para fim da guerra com o Irã

Líderes reforçaram apoio à mediação do Paquistão para reduzir tensões regionais e debateram a segurança no Estreito de Ormuz

KARIM JAAFAR / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, e o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve uma conversa telefônica com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, sobre a situação atual das negociações com o Irã para pôr fim à guerra, conforme informou o governo catariano neste sábado (23), dia em que seu ministro das Relações Exteriores, Mohamed bin Abdulrraman Al Thani, realizou uma ligação a esse respeito para seu homólogo iraniano, Abbas Araqchi.

Essas conversas ocorrem em meio a um relativo impulso diplomático nas últimas horas, com a chegada ao Irã do chefe do Exército do Paquistão, o general Asim Munir, uma das figuras mais importantes das negociações, por enquanto, estagnadas, para se reunir com a cúpula iraniana.

De acordo com um comunicado publicado pela agência oficial de notícias do Catar, QNA, Trump e o emir “revisaram os últimos acontecimentos na região, em particular os esforços regionais e internacionais destinados a consolidar a calma e reduzir a escalada”.

Entre eles, destaca a nota, “estão os esforços diplomáticos liderados pelo Paquistão, com o objetivo de evitar uma maior tensão na região e preservar a paz e a segurança internacionais”, aos quais tanto Trump quanto o emir declararam todo o seu apoio.

O atual bloqueio do Estreito de Ormuz e as estratégias para “garantir o bom funcionamento das cadeias globais de abastecimento e energia” também ocuparam parte da conversa entre os líderes dos Estados Unidos e do Catar.

O Catar, conclui a declaração, “defende a priorização de soluções pacíficas e o apoio a todas as iniciativas destinadas a conter a crise por meio do diálogo e da diplomacia, de modo a promover a estabilidade e servir aos interesses dos povos da região e do mundo”.