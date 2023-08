Homem que aparece em vídeo com pistola e debochando da polícia é preso no litoral de SP

Suspeito é investigado de integrar uma facção criminosa e possui passagem por roubo; ele estava foragido após não retornar à prisão da saída temporária

Divulgação/Polícia Civil Suspeito aparece em vídeo exibindo arma



Um homem que desfilava com uma pistola e debochava da polícia em vídeo foi preso na noite desta quarta-feira, 23, em uma mansão em Guarujá, no litoral de São Paulo. A informação é da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). Segundo a pasta, o homem, conhecido como Vitinho, é suspeito de integrar uma facção criminosa e possui passagem por roubo. Ele estava foragido depois de não retornar à prisão após saída temporária. De acordo com o órgão, o homem foi encontrado pela Polícia Civil em uma mansão, após cumprimento de mandado expedido pela Justiça. Segundo a pasta, a roupa que ele usava no dia em que o vídeo foi gravado também foi localizada. Lá, ainda foram apreendidos dois celulares e documentos. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Escudo, deflagrada um dia após a morte do soldado Patrick Reis, da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota). Desde o início da operação, a pasta contabilizou 20 mortes. No vídeo que viralizou na internet em junho, quatro de oito homens aparecem armados andando por uma rua na Vila Baiana. Um deles, que carregava um fuzil, foi identificado e preso na última sexta-feira, 18. De acordo com a SSP, as investigações continuam para identificar e prender os outros homens que aparecem nas imagens. A reportagem tenta localizar a defesa de Vitinho.