Trump e Putin chegam ao Alasca para encontro de cúpula que pode ser decisivo para o futuro da Ucrânia; acompanhe

Líderes buscam acordo para um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia

SAUL LOEB, Evgenia Novozhenina / AFP / POOL Trump e Putin se reúnem nesta sexta-feira (15) no Alasca



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, se reúnem nesta sexta-feira (15) no Alasca em um encontro de cúpula que pode ser decisivo para o futuro da Ucrânia e deixa o mundo em suspense. Putin pisa no território ocidental pela primeira vez desde que tentou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, uma guerra que provocou mortes de milhares de pessoas e na qual as tropas da Rússia continuam avançando. Atualmente, os militares do país controlam quase 20% do território ucraniano.

Trump fez o convite por sugestão do próprio chefe do Estado Russo, mas o presidente americano demonstrou uma postura defensiva e anunciou que uma reunião pode terminar em questão de minutos se Putin não ceder. Trump se orgulha de seu perfil negociador, mas ambicioso quanto às expectativas e disse que será uma “reunião para sondar” o cenário.

Trump prometeu conversar rapidamente com os líderes europeus e Zelensky após a reunião. Segundo o americano, para alcançar um acordo final será necessário um encontro de cúpula a três partes, com Zelensky, e dividir o território.

