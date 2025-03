Trump e Putin conversarão sobre a Ucrânia esta semana

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, o presidente norte-americano afirma que busca acabar com o conflito de mais de três anos

EFE/Alexey Nikolsky Kiev aceitou um cessar-fogo de 30 dias com mediação dos EUA, caso Moscou interrompa os ataques no leste da Ucrânia



O presidente Donald Trump conversará esta semana com seu homólogo russo Vladimir Putin, informou neste domingo (16) o emissário do mandatário americano para temas internacionais, Steve Witkoff, enquanto Washington pressiona Moscou para que aceite uma trégua com a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos propôs um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia. Kiev aceitou a proposta, mas Moscou não anunciou uma resposta clara. Witkoff, que se reuniu por várias horas com Putin há alguns dias, disse ao canal CNN que “os dois presidentes terão conversas boas e positivas esta semana”.

Algumas horas antes, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, conversaram por telefone no sábado (15) e “discutiram as próximas etapas” para acabar com a guerra na Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, ao fazer referência à conversa, informou neste domingo que os diplomatas abordaram “os aspectos concretos” da continuidade das discussões na Arábia Saudita e “concordaram em permanecer em contato”, sem mencionar a proposta de trégua dos Estados Unidos.

Apesar das recentes tensões entre o presidente americano e seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, Kiev aceitou um cessar-fogo de 30 dias com mediação dos Estados Unidos, caso Moscou interrompa os ataques no leste da Ucrânia. O presidente Vladimir Putin, no entanto, não aceitou a proposta e impôs condições que vão além do que era solicitado no acordo entre Estados Unidos e Ucrânia. Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, o presidente Trump afirma que busca acabar com o conflito de mais de três anos e se aproximou de Putin.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes