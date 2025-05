Trump e Von der Leyen acordam prorrogação da pausa nas tarifas americanas sobre a União Europeia

Extensão do acordo, que estará em vigor até 9 de julho, acontece após ‘conversa muito agradável’ entre o republicano e a presidente da UE sobre a anterior imposição de taxas de 50% aos produtos do bloco econômico

O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e a titular da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciaram neste domingo (25) uma prorrogação da pausa nas tarifas americanas sobre a União Europeia até 9 de julho, enquanto as negociações comerciais continuam. Como parte de sua guerra comercial, os Estados Unidos tinham contemplado a imposição de tarifas aduaneiras de 50% aos produtos da União Europeia.

Mas, agora, Trump indicou que teve “uma conversa muito agradável” com a presidente de Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e que atenderia a seu pedido de extensão do prazo original de 1º de junho, em declarações aos repórteres antes de embarcar no avião presidencial Air Force One. O dirigente mostrou-se confiante de que os negociadores “se reunirão em breve” para tentar resolver a questão.

Pouco antes das declarações de Trump, a presidente da Comissão também comentou sobre a extensão da pausa. “A Europa está disposta a avançar nas negociações de forma rápida e decisiva. Para se chegar a um bom acordo, precisaremos de tempo até 9 de julho”, declarou Von der Leyen na rede social X. “A União Europeia e os Estados Unidos têm as relações comerciais mais importantes e próximas no mundo”, acrescentou.

Na sexta-feira, Donald Trump afirmou que não “buscava um acordo” comercial com a União Europeia e ameaçou impor sobretaxas de 50% sobre as importações provenientes do bloco a partir de 1º de junho. A Comissão Europeia, que negocia os acordos comerciais a nome do bloco, reagiu de imediato e pediu respeito de parte dos Estados Unidos.

“A UE está plenamente comprometida e determinada a obter um acordo que funcione para ambas as partes”, declarou o comissário de Comércio Maros Sefcovic no X, após discussões com o representante americano de Comércio Jamieson Greer e o secretário de Comércio, Howard Lutnick. O comércio entre União Europeia e Estados Unidos “deve ser orientado pelo respeito mútuo, não por ameaças. Nós estamos dispostos a defender nossos interesses”, acrescentou.

*Com informações da AFP