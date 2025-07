Trump envia carta a Lula e impõe tarifa de 50% a produtos brasileiros

O presidente dos Estados Unidos não poupou críticas à condução dos processos judiciais no Brasil e classificou as ações contra Bolsonaro como uma ‘caça às bruxas’; taxação entra em vigor em 1º de agosto

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Republicano afirmou que as relações comerciais com o Brasil são 'muito injustas'



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados ao país norte-americano, com início marcado para 1º de agosto de 2025. A medida foi comunicada oficialmente em uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, divulgada nesta quarta-feira (9), e representa uma retaliação direta aos supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão e ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na carta endereçada ao Palácio do Planalto, Trump não poupou críticas à condução dos processos judiciais no Brasil. Ele classificou as ações contra Bolsonaro como uma “caça às bruxas” que, segundo ele, “deve ser encerrada imediatamente”. “A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro — um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos — é uma desgraça internacional”, escreveu Trump.

Críticas ao STF e à censura digital

O republicano também disparou contra o Supremo Tribunal Federal (STF), acusando a Corte brasileira de emitir “ordens de censura secretas e ilegais” contra plataformas norte-americanas de redes sociais. Segundo Trump, essas decisões violam os princípios da liberdade de expressão e justificam medidas de proteção comercial.

“Devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e os direitos fundamentais à liberdade de expressão dos americanos (…), cobraremos uma tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos”, diz o texto. Trump também alertou que produtos redirecionados por outros países para driblar a tarifa também estarão sujeitos à sobretaxa.

Relações comerciais sob pressão

O presidente dos Estados Unidos afirmou que as relações comerciais com o Brasil são “muito injustas” e culpou políticas tarifárias e barreiras comerciais brasileiras pelos desequilíbrios na balança comercial. Ele argumenta que a tarifa imposta é “muito inferior ao que seria necessário” para restaurar a paridade entre os países.

“Nossa relação tem sido, infelizmente, muito distante da reciprocidade (…). A tarifa de 50% é bem inferior ao necessário para que haja igualdade de condições comerciais”, afirma Trump.

Investigação e ameaças de sanções

Trump também ordenou ao Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, que inicie uma investigação sob a Seção 301 da legislação comercial americana, com o objetivo de apurar práticas desleais atribuídas ao Brasil, sobretudo no que tange ao comércio digital. Além disso, ele deixou claro que qualquer aumento de tarifas por parte do Brasil resultará em retaliação adicional por parte dos EUA.

“Se por qualquer razão o Brasil decidir aumentar suas tarifas, então qualquer valor que o Brasil aplicar será adicionado aos 50% que cobraremos”, advertiu.

Possibilidade de negociação

Apesar do tom duro, Trump deixou uma abertura para o diálogo e possível redução da tarifa, desde que o Brasil promova uma abertura comercial e eliminação de barreiras. “Essas tarifas poderão ser modificadas — para cima ou para baixo — dependendo do nosso relacionamento com seu país. Você nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América”, concluiu o republicano.

A carta intensifica a tensão diplomática entre os dois países em um momento de crescente instabilidade geopolítica e de polarização eleitoral nos Estados Unidos. Até o momento, o governo brasileiro não se pronunciou oficialmente sobre o conteúdo da mensagem nem sobre as possíveis consequências da nova medida tarifária.