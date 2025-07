Trump anuncia tarifas de 20% para Filipinas e de 25% a 30% para outros 5 países

O presidente dos EUA também anunciou que, caso essas nações decidam aumentar suas próprias tarifas sobre produtos americanos, Washington somará esse percentual aos já anunciados

EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL POOL Trump disse, ainda, que anunciará nova taxa ao Brasil entre hoje e amanhã



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira a imposição de novas tarifas sobre as importações de vários países, entre eles Filipinas, que têm uma taxa de 20%, Brunei, Moldávia, Argélia, Iraque e Líbia com tarifas entre 25% e 30%. Trump, que já havia anunciado e depois pausado como “tarifas recíprocas” em abril, enviou cartas individuais a cada um desses governos, divulgando o conteúdo na plataforma Truth Social. Os textos, que seguem um padrão semelhante às cartas anteriores, estabelecem 25% para Brunei e Moldávia, e 30% para Argélia, Iraque e Líbia.

O presidente americano também anunciou que, caso essas nações decidam aumentar suas próprias tarifas sobre produtos americanos, Washington somará esse percentual aos já anunciados. Na segunda-feira, Trump já enviou cartas a parceiros comerciais importantes como Japão e Coreia do Sul, informando sobre uma tarifa de 25% sobre as recebidas desses países.

Outras cartas na mesma data comunicaram tarifas de 40% para Laos e Mianmar, 30% para África do Sul e Bósnia e Herzegovina, 36% para Camboja e Tailândia, e 35% para Sérvia e Bangladesh. A Indonésia será taxada em 32%, enquanto Malásia, Cazaquistão e Tunísia em 25%. Trump adiou o prazo para a imposição dessas tarifas de 9 de julho para 1º de agosto, planejando estender o período para negociações de novos acordos comerciais. Contudo, ele esclareceu que considera as cartas enviadas aos governos como os próprios acordos sobre as taxas.

O presidente americano defende que essas tarifas são “necessárias” para corrigir o que ele vê como anos de políticas e barreiras tarifárias que resultaram em déficits comerciais para os EUA em suas trocas. Desde a suspensão das tarifas anunciadas em abril, os EUA conseguiram firmar apenas acordos pouco abrangentes com China, Reino Unido e Vietnã.

Na terça-feira, Trump anunciou que, se não houver um acordo negociado com a União Europeia, enviará uma carta a Bruxelas com as suas condições em “cerca de dois dias”. Além disso, ele anunciou uma taxa de 50% para o cobre e indicou que contempla tarifas de até 200% para produtos farmacêuticos, caso seus fabricantes não se estabeleçam nos EUA.

Trump diz que anunciará nova taxa ao Brasil entre hoje e amanhã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na tarde desta quarta-feira (9) que irá impor uma taxa extra para as importações vindas do Brasil, entre hoje e amanhã. Ele já havia nesta semana avisado que haveria retaliações ao grupo dos Brics. O republicano confirmou que o Brasil está na lista dos seis países que serão sobretaxados no dia 1º de agosto, sem direito extensão do prazo. A declaração foi dada durante entrevista com líderes da África Ocidental na Casa Branca.

*Com informações da EFE

Publicado por Carolina Ferreira