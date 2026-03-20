Trump estuda ‘reduzir gradualmente’ operações militares no Irã

Apesar da publicação na noite desta sexta-feira (20), mais cedo, em entrevista na Casa Branca, o presidente descartou qualquer acordo de paz imediato

EFE/EPA/SHAWN THEW Trump diz que não quer 'cessar-fogo no Irã'



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (20) que estuda uma redução gradual das operações militares no Oriente Médio.

“Estamos muito perto de atingir nossos objetivos, à medida que consideramos reduzir nossos grandes esforços militares no Oriente Médio em relação ao regime terrorista do Irã”, disse, condicionando a retirada dos militares americanos ao cumprimento de metas específicas de segurança, que incluem:

Degradar completamente a capacidade de mísseis iranianos, seus lançadores e tudo o mais relacionado a eles.;

Destruir a base industrial de defesa do Irã;

Eliminar sua Marinha e Força Aérea, incluindo armamento antiaéreo;

Nunca permitir que o Irã chegue perto de desenvolver capacidade nuclear e estar sempre em posição de permitir que os EUA reajam de forma rápida e eficaz a tal situação, caso ela ocorra;;

Proteger, no mais alto nível, nossos aliados do Oriente Médio, incluindo Israel, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait e outros.

Apesar da publicação na noite desta sexta-feira (20), mais cedo, em entrevista na Casa Branca, o presidente descartou qualquer acordo de paz imediato. “Não quero um cessar-fogo. Você não faz um cessar-fogo quando está literalmente aniquilando o adversário”, afirmou.

A condução da guerra, batizada pelo Pentágono como “Operação Fúria Épica”, vem sofrendo duras críticas da imprensa internacional. A revista britânica The Economist estampa em sua capa desta semana uma ilustração de Trump com o rosto coberto por um capacete militar e munições, sob o título “Operação Fúria Cega”.

A publicação faz uma análise crítica do retorno de Trump ao poder e questiona os desdobramentos da atual ofensiva, alertando para os impactos econômicos e políticos de um conflito que se alastra pelo Oriente Médio.