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Trump chama aliados de ‘covardes’: ‘Sem os EUA a Otan é um tigre de papel’

Na terça-feira (17), o republicano chegou a declarar que não precisa da Otan para reabrir o Estreito de Ormuz

  • Por Sarah Américo
  • 20/03/2026 18h13 - Atualizado em 20/03/2026 18h15
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GIUSEPPE CACACE / AFP estreito de ormuz Um dhow navega nas águas do Estreito de Ormuz, perto de Khasab, na península de Musandam, no norte de Omã

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, chamou nesta sexta-feira (20) os aliados de covardes, por não disponibilizarem suas bases para ajudas os norte-americanos a parar o poder nuclear do Irã e abrir o Estreito de Ormuz. “Sem os Estados Unidos a Otan é um tigre de papel“, escreveu o republicano em sua conta no Truth Social. “Agora que essa luta foi VENCIDA militarmente, com muito pouco perigo para eles, reclamam dos altos preços do petróleo que são obrigados a pagar”, destacou.

“Covardes, e nós lembraremos”, concluiu Trump. Desde que o Irã fechou o Estreito de Ormuz devido à guerra contra os Estados Unidos e Israel, Trump tem ameaço abrir a região, até chegou a falar que “se necessário” a marinha dos Estados Unidos iria escoltar os navios.

Na terça-feira (17), o republicano chegou a declarar que não precisa da Otan para reabrir o Estreito de Ormuz. “A maioria dos nossos ‘aliados’ da Otan nos informou que não quer se envolver em nossa operação militar contra o regime terrorista no Irã”, declarou o presidente.

“Dado o sucesso militar que obtivemos, não ‘precisamos’ nem queremos mais a ajuda dos países da Otan: NUNCA PRECISAMOS DELA!“, acrescentou Trump.

Após a fala de Trump, o Reino Unido autorizou os Estados Unidos a utilizar bases britânicas para atacar instalações iranianas no Estreito de Ormuz, como parte de suas “operações defensivas” contra o Irã, informou Downing Street nesta sexta-feira (20).

Segundo um porta-voz, vários ministros se reuniram nesta sexta-feira e “confirmaram que o acordo que autoriza os Estados Unidos a utilizar bases britânicas no âmbito da legítima defesa coletiva da região inclui operações defensivas americanas destinadas a neutralizar os locais e as capacidades de mísseis utilizados para atacar navios no Estreito de Ormuz”.

Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, Londres autorizou os Estados Unidos a usar duas bases britânicas para realizar “operações defensivas” contra o Irã e enviou meios aéreos para apoiar seus aliados na região diante dos ataques de drones iranianos.

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*Com informações da AFP

 

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