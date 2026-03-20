Trump chama aliados de ‘covardes’: ‘Sem os EUA a Otan é um tigre de papel’

Na terça-feira (17), o republicano chegou a declarar que não precisa da Otan para reabrir o Estreito de Ormuz

GIUSEPPE CACACE / AFP Um dhow navega nas águas do Estreito de Ormuz, perto de Khasab, na península de Musandam, no norte de Omã



Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, chamou nesta sexta-feira (20) os aliados de covardes, por não disponibilizarem suas bases para ajudas os norte-americanos a parar o poder nuclear do Irã e abrir o Estreito de Ormuz. “Sem os Estados Unidos a Otan é um tigre de papel“, escreveu o republicano em sua conta no Truth Social. “Agora que essa luta foi VENCIDA militarmente, com muito pouco perigo para eles, reclamam dos altos preços do petróleo que são obrigados a pagar”, destacou.

“Covardes, e nós lembraremos”, concluiu Trump. Desde que o Irã fechou o Estreito de Ormuz devido à guerra contra os Estados Unidos e Israel, Trump tem ameaço abrir a região, até chegou a falar que “se necessário” a marinha dos Estados Unidos iria escoltar os navios.

Na terça-feira (17), o republicano chegou a declarar que não precisa da Otan para reabrir o Estreito de Ormuz. “A maioria dos nossos ‘aliados’ da Otan nos informou que não quer se envolver em nossa operação militar contra o regime terrorista no Irã”, declarou o presidente.

“Dado o sucesso militar que obtivemos, não ‘precisamos’ nem queremos mais a ajuda dos países da Otan: NUNCA PRECISAMOS DELA!“, acrescentou Trump.

Após a fala de Trump, o Reino Unido autorizou os Estados Unidos a utilizar bases britânicas para atacar instalações iranianas no Estreito de Ormuz, como parte de suas “operações defensivas” contra o Irã, informou Downing Street nesta sexta-feira (20).

Segundo um porta-voz, vários ministros se reuniram nesta sexta-feira e “confirmaram que o acordo que autoriza os Estados Unidos a utilizar bases britânicas no âmbito da legítima defesa coletiva da região inclui operações defensivas americanas destinadas a neutralizar os locais e as capacidades de mísseis utilizados para atacar navios no Estreito de Ormuz”.

Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, Londres autorizou os Estados Unidos a usar duas bases britânicas para realizar “operações defensivas” contra o Irã e enviou meios aéreos para apoiar seus aliados na região diante dos ataques de drones iranianos.

*Com informações da AFP