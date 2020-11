Trump impede o início da transição de poder para Biden nos Estados Unidos

Passados dois dias desde que Joe Biden foi eleito o próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ainda se recusa a reconhecer a sua derrota. No sentido prático, a implicação mais contundente disso é a não assinatura de uma carta oficial da Administração de Serviços Gerais, que permite que o democrata inicie formalmente o processo de transição do poder. Segundo o jornal norte-americano USA Today, a administradora do órgão, Emily Murphy, que foi pessoalmente indicada por Trump, afirmou que ainda não está claro quem é o vencedor das eleições.

Sem a autorização, Biden não possui acesso a informações burocráticas e nem a um recurso estimado de US$ 9,9 milhões para pagar os seus funcionários. Por enquanto, o democrata só recebeu uma autorização para estabelecer um escritório provisório em Washington. Desde que foi criada a Lei da Transição Presidencial em 1963, o processo sempre aconteceu sem grandes atrasos. Apesar dos republicanos terem sido vitoriosos em metade dos cargos disponíveis para o Senado, Trump alega que as eleições de 2020 foram fraudadas a favor dos democratas e prometeu mover ações judiciais para contestar os votos que Biden recebeu.

Através da sua conta oficial no Twitter, a assessora de transição do democrata, Jen Psaki, afirmou que está esperando que a Administração de Serviços Gerais determine em breve Joe Biden e Kamala Harris como presidente e vice-presidente eleitos. “A segurança nacional e os interesses econômicos da América dependem da sinalização do governo federal de maneira clara e rápida que o governo dos Estados Unidos respeitará a vontade do povo americano e se envolverá em uma transferência de poder tranquila e pacífica”, acrescentou. Enquanto isso, Joe Biden sinalizou nesta segunda-feira (9) que já formou um conselho consultivo para o combate à Covid-19 e que é importante que medidas sejam tomadas antes mesmo da sua posse em 20 de janeiro de 2021.

America’s national security and economic interests depend on the federal government signaling clearly and swiftly that the United States government will respect the will of the American people and engage in a smooth and peaceful transfer of power.

