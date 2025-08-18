Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump interrompe cúpula com líderes europeus para ligar para Putin

Trump interrompe cúpula com líderes europeus para ligar para Putin

Presidente dos Estados Unidos disse que seu contraparte russo, Vladimir Putin, aceitou durante a cúpula no Alasca que sejam concedidas garantias de segurança para a Ucrânia como parte de qualquer acordo de paz

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 20h01
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP trump e putin O presidente dos EUA, Donald Trump (à direita), e o presidente russo, Vladimir Putin, apertam as mãos enquanto posam em um pódio na pista após a chegada à Base Conjunta Elmendorf-Richardson em Anchorage, Alasca, em 15 de agosto de 2025. Putin está no Alasca a convite de Trump, em sua primeira visita a um país ocidental desde que ele ordenou a invasão da Ucrânia em 2022, que matou dezenas de milhares de pessoas. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu nesta segunda-feira (18) a cúpula com líderes europeus na Casa Branca para ligar para seu contraparte russo, Vladimir Putin, em busca de alcançar um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia. A ligação foi realizada enquanto Trump recebia o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e os dirigentes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Finlândia, da Comissão Europeia e da Otan, indicou uma fonte próxima à reunião que pediu anonimato. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (18) que seu contraparte russo, Vladimir Putin, aceitou durante a cúpula no Alasca, na sexta-feira passada, que sejam concedidas garantias de segurança para a Ucrânia como parte de qualquer acordo de paz.

“Em um passo muito significativo, o presidente Putin concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia, e este é um dos pontos-chave que devemos considerar, e vamos estar considerando isso na mesa, também quem fará o quê essencialmente”, afirmou Trump, no início das conversas com líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca. “Acredito que as nações europeias vão assumir grande parte do peso. Nós vamos ajudá-los e vamos fazer com que seja muito seguro”, disse.

*Com informações da AFP
Publicado por Sarah Paula

