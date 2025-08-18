Trump interrompe cúpula com líderes europeus para ligar para Putin

Presidente dos Estados Unidos disse que seu contraparte russo, Vladimir Putin, aceitou durante a cúpula no Alasca que sejam concedidas garantias de segurança para a Ucrânia como parte de qualquer acordo de paz

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP O presidente dos EUA, Donald Trump (à direita), e o presidente russo, Vladimir Putin, apertam as mãos enquanto posam em um pódio na pista após a chegada à Base Conjunta Elmendorf-Richardson em Anchorage, Alasca, em 15 de agosto de 2025. Putin está no Alasca a convite de Trump, em sua primeira visita a um país ocidental desde que ele ordenou a invasão da Ucrânia em 2022, que matou dezenas de milhares de pessoas. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu nesta segunda-feira (18) a cúpula com líderes europeus na Casa Branca para ligar para seu contraparte russo, Vladimir Putin, em busca de alcançar um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia. A ligação foi realizada enquanto Trump recebia o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e os dirigentes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Finlândia, da Comissão Europeia e da Otan, indicou uma fonte próxima à reunião que pediu anonimato. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (18) que seu contraparte russo, Vladimir Putin, aceitou durante a cúpula no Alasca, na sexta-feira passada, que sejam concedidas garantias de segurança para a Ucrânia como parte de qualquer acordo de paz.

“Em um passo muito significativo, o presidente Putin concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia, e este é um dos pontos-chave que devemos considerar, e vamos estar considerando isso na mesa, também quem fará o quê essencialmente”, afirmou Trump, no início das conversas com líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca. “Acredito que as nações europeias vão assumir grande parte do peso. Nós vamos ajudá-los e vamos fazer com que seja muito seguro”, disse.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula