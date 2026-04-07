Trump parabeniza astronautas da Artemis II: ‘Vocês fizeram história’

Os astronautas da missão Artemis II concluíram o sobrevoo da Lua e iniciaram nesta terça-feira (7) a viagem de retorno à Terra, após a observação de partes pouco conhecidas do satélite até agora

HANDOUT / NASA TV / AFP "Vocês têm muita coragem para fazer o que estão fazendo", declarou o presidente aos astronautas.



O presidente Donald Trump parabenizou nesta segunda-feira (6) os astronautas da Artemis II que sobrevoaram a Lua durante uma chamada com o grupo, na qual disse a eles que fizeram “história”.

“São pioneiros modernos, todos vocês”, afirmou Trump antes de iniciar uma conversa com os tripulantes, três americanos e um canadense, que estão em uma missão histórica de 10 dias ao redor do satélite natural da Terra.

“Vocês têm muita coragem para fazer o que estão fazendo”, declarou o presidente aos astronautas. “Vocês fizeram história e fizeram com que todos os Estados Unidos se sintam orgulhosos.”

Retorno à Terra

Os astronautas da missão Artemis II concluíram o sobrevoo da Lua e iniciaram nesta terça-feira (7) a viagem de retorno à Terra, após a observação de partes pouco conhecidas do satélite até agora.

Por cerca de 40 minutos, os tripulantes da nave Orion – Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen – ficaram sem qualquer tipo de contato com a Terra ao passarem por trás do satélite natural. Nesse momento, puderam ver tanto o ocaso como o nascer da Terra.

“É maravilhoso escutar novamente a Terra”, afirmou Cristina Koch quando a conexão foi retomada.

“Sempre vamos escolher a Terra. Sempre vamos escolher uns aos outros”, disse Koch, em suas primeiras declarações após o corte de sinal.

Pouco depois do início da viagem de retorno à Terra, que levará cerca de quatro dias, os astronautas observaram um eclipse solar.

Na segunda-feira, a equipe da Artemis II bateu o recorde de 400.171 km de distância da Terra, estabelecido pela missão Apollo 13 na década de 1970. A missão atual superou a marca anterior, alcançando 406.771 km de distância.

*AFP