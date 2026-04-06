Sobrevoo da Lua: astronautas da Artemis II iniciam viagem de retorno à Terra

A tripulação também quebrou recorde de afastamento e atingiu cerca de 406.700 km de distância do planeta

NASA A missão visa abrir caminhos para ser feito pouso na Lua em 2028



O administrador da Nasa, Jared Isaacman, comunicou na noite desta segunda-feira (6) que os astronautas da Missão Artemis II iniciaram o retorno à Terra. A expedição marcou o retorno à Lua após 53 anos, quando foi empreendida a Missão Apollo 17, em dezembro de 1972.

“Antes de partirem, [os astronautas] disseram esperar que essa missão fosse esquecida, mas ela será lembrada como o momento em que as pessoas começaram a acreditar que os Estados Unidos podem, mais uma vez, realizar o quase impossível e mudar o mundo”, escreveu Isaacman em seu perfil no X.

Por volta das 20h, a equipe da Artemis II quebrou o recorde de afastamento da Terra. Durante o sobrevoo pelo lado oculto da Lua, a espaçonave atingiu 406.700 km de distância.

Também foi nesse momento que os astronautas perderam contato com a Nasa. A primeira mensagem após a perda de sinal foi da astronauta Christina Koch: “Sempre vamos escolher a Terra. Sempre vamos escolher uns aos outros”.

A nave Orion fez uma viagem em direção à Lua para realizar um sobrevoo histórico ao redor do satélite natural da Terra. Durante a expedição, os astronautas analisaram e documentaram as características da superfície lunar.

Atrasos e pressão de Trump

A expedição que iniciou na quarta-feira (1º) estava inicialmente prevista para ser lançada em fevereiro. Entretanto, contratempos atrasaram e obrigaram o foguete da Nasa a retornar ao seu hangar para análises e reparos.

Além dos atrasos, a missão sofreu pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acelerou o ritmo do projeto. Assim, a meta é que os astronautas pisem na superfície lunar antes de 2029, quando termina o mandato do republicano.

Os objetivos da Artemis II incluem verificar se tanto o foguete lunar SLS quanto a espaçonave espacial Orion estão em perfeito estado de funcionamento, na esperança de abrir caminho para um retorno e um pouso na Lua em 2028. Tal prazo desperta ceticismo entre os especialistas, em parte porque depende dos avanços tecnológicos do setor privado. Os astronautas precisarão de um segundo veículo para descer até a superfície lunar, um módulo de pouso que ainda está em desenvolvimento por empresas espaciais rivais, pertencentes a Elon Musk e Jeff Bezos.

Quem são os astronautas da Missão Artemis II?

Quanto à tripulação, a Artemis II apresenta mudanças significativas em relação às expedições Apollo. A equipe conta com a primeira mulher, pessoa negra e astronauta de fora dos Estados Unidos a participar de uma missão do tipo.

Reid Wiseman

Aos 50 anos, Reid Wiseman será o comandante da missão. Nascido em Baltimore, ingressou na Nasa em 2009, após uma longa carreira na Marinha.

Para Wiseman, a missão realiza um sonho que ele antes considerava impossível. Em 2014, completou uma missão de 165 dias na Estação Espacial Internacional e, posteriormente, chefiou o escritório de astronautas da Nasa.

Victor Glover

Victor Glover, de 49 anos, pilotará a espaçonave Orion. Veterano da Marinha e pai de quatro filhas, foi selecionado pela Nasa em 2013.

Seu interesse pelo espaço começou depois de assistir ao lançamento de um ônibus espacial da Nasa na televisão.

Em 2020, ele se tornou o primeiro norte-americano negro a participar de uma missão de longa duração à Estação Espacial Internacional.

Com a Artemis II, será o primeiro homem negro e a primeira pessoa não branca a viajar para a Lua, um marco que ele atribui ao caminho pavimentado por pioneiros como Guion Bluford, o primeiro norte-americano negro no espaço.

Christina Koch

Christina Koch, de 47 anos, será a primeira mulher em uma missão lunar. Engenheira de formação e pesquisadora experiente, ela trabalhou em ambientes extremos como a Antártida.

Desde jovem, sonhava em ser astronauta e cresceu assistindo às imagens icônicas do programa Apollo.

Selecionada também em 2013, ela detém o recorde de voo espacial mais longo realizado por uma mulher, com 328 dias, e participou da primeira caminhada espacial totalmente feminina, ao lado de Jessica Meir.

Jeremy Hansen

O canadense Jeremy Hansen, de 50 anos, completa a tripulação e será o primeiro astronauta de fora dos Estados Unidos a orbitar a Lua.

Ex-piloto de caça da Força Aérea Real Canadense, ele ingressou na Agência Espacial Canadense em 2009. Trabalhou como contato com a Estação Espacial Internacional e como instrutor para novas gerações de astronautas.

Ele conta que, quando criança, viu uma foto de Neil Armstrong na Lua, um momento que despertou sua paixão pela exploração espacial.

A missão Artemis II será sua primeira viagem além da órbita da Terra.

Confira a transmissão ao vivo da Missão Artemis II

*Com informações de AFP