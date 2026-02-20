Ex-presidente dos EUA disse, no sábado (14), que seres extraterrestres são reais, ainda que nunca os tenha visto; republicano respondeu que o democrata tirou isso de ‘informações sigilosas’

ROBERTO SCHMIDT / AFP Trump promete divulgar arquivos de supostos OVNIs após fala de Obama



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira (19) que instruirá o secretário de Guerra, Pete Hegseth, e outras agências governamentais a identificar e divulgar arquivos sobre “vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs)”.

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que a decisão se baseou no “enorme interesse” demonstrado recentemente sobre o assunto.

No sábado (14), o ex-presidente americano Barack Obama afirmou que seres extraterrestres são reais, ainda que nunca os tenha visto, em entrevista à rede CBS. No dia seguinte, Obama esclareceu que a declaração foi curta para se adequar ao formato da entrevista, mas que não tomou conhecimento de qualquer evidência de contato com extraterrestres enquanto presidiu os Estados Unidos.

Na quinta, Trump já havia abordado o assunto. “Ele [Obama] tirou isso de informações sigilosas. Ele não deveria fazer isso”, afirmou, a bordo do avião presidencial.

*Com informações do Estadão Conteúdo