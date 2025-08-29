Trump promete manter tarifas dos EUA ‘com ajuda da Suprema Corte’

Republicano disse que Tribunal de Apelações emitiu a decisão ‘incorretamente’, mas sabe que os Estados Unidos vencerão no final

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira (29) recorrer à Suprema Corte após uma decisão de um tribunal de apelações que declarou ilegais a maioria das tarifas que impôs às importações americanas, alterando o comércio global. O tribunal de apelações emitiu a decisão “incorretamente”, “mas sabe que os Estados Unidos da América vencerão no final”, disse Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando que lutará para manter as tarifas alfandegárias “com a ajuda da Suprema Corte”. “TODAS AS TARIFAS CONTINUAM EM VIGOR!”, declarou. “Agora, com a ajuda da Suprema Corte dos Estados Unidos, as usaremos a serviço do nosso país”.

Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos determinou nesta sexta-feira (29) que grande parte das tarifas impostas por Donald Trump é ilegal, confirmando uma decisão de um tribunal inferior e enfraquecendo a ofensiva protecionista do presidente. O caso se refere às tarifas globais, ou seja, aquelas que não afetam setores específicos, como o automotivo, aço, alumínio ou cobre. A decisão, adotada por uma maioria de 7 a 4, permite que as tarifas gerais permaneçam em vigor até meados de outubro.

Mas a medida representa um revés para o presidente, que desde que voltou à Casa Branca em janeiro impôs novas cobranças sobre os produtos que entram nos Estados Unidos, variando entre 10% e 50%, dependendo da situação e do país. Também abre a porta para dúvidas sobre os acordos que Trump alcançou com importantes parceiros comerciais como a União Europeia.

Igualmente, levanta a questão do que aconteceria com os bilhões de dólares arrecadados pelos Estados Unidos desde que as tarifas foram implementadas se a Suprema Corte não as apoiar. O tribunal emitiu a decisão “incorretamente”, “mas sabe que os Estados Unidos da América vencerão no final”, comentou Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando que lutará para manter as tarifas alfandegárias.

