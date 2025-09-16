Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump reitera apelo para que Otan e Europa interrompam compra de petróleo da Rússia

Trump reitera apelo para que Otan e Europa interrompam compra de petróleo da Rússia

Em entrevista a jornalistas na Casa Branca, republicano declara que provavelmente terá de participar de uma reunião entre Zelensky e Putin, já que eles ‘se odeiam’

  • Por Jovem Pan
  • 16/09/2025 11h55
EFE/EPA/JIM LO SCALZO Donald Trump fala com repórteres ao deixar a Casa Branca para uma visita de Estado de três dias ao Reino Unido Donald Trump fala com repórteres ao deixar a Casa Branca para uma visita de Estado de três dias ao Reino Unido

Reiterando o apelo para que países europeus deixem de comprar petróleo da Rússia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou a dependência energética como um “grande problema”. Segundo ele, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) também deveria suspender a aquisição de óleo russo, a fim de pressionar Moscou a encerrar a guerra na Ucrânia.

Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin se odeiam. Eu provavelmente terei de participar de uma eventual reunião entre os dois”, disse o republicano a jornalistas na Casa Branca nesta terça-feira (16), acrescentando que o líder ucraniano terá de aceitar um acordo de paz para alcançar um cessar-fogo.

Gaza

Ao comentar a situação em Gaza, Trump voltou a afirmar que o Hamas terá “grandes problemas” caso use reféns como escudos humanos. Na segunda (15), ele já havia abordado o tema em publicação na Truth Social.

Sobre a Venezuela, o americano acusou o presidente Nicolás Maduro de enviar drogas e criminosos para os Estados Unidos. “Ele precisa parar de mandar presidiários para cá”, declarou.

Trump também negou ter cedido em relação às tarifas de 15% sobre automóveis, sem fornecer detalhes. Quanto a visitas de Estado, confirmou que o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, deve estar “em breve” na Casa Branca.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

