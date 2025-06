Trump sugere que Irã busca reduzir tensões com Israel

Presidente americano ainda acrescentou que acredita ser um ‘erro’ ter removido a Rússia do G7, enquanto afirmou que não se importaria caso a China se juntasse ao grupo

EFE/EPA/SPENCER COLBY "O Irã não está vencendo essa guerra. Eles precisam negociar o mais rápido possível antes que seja tarde demais", disse Trump



O presidente Donald Trump expressou a opinião de que existem indícios de que o Irã está buscando uma redução das tensões com Israel. “O Irã não está vencendo essa guerra. Eles precisam negociar o mais rápido possível antes que seja tarde demais”, disse Trump durante coletiva de imprensa antes do encontro bilateral com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, durante o G7. “Nós temos uma ótima relação com o Canadá e com Carney. Foco primário das nossas discussões será o comércio com os canadenses, mas vamos falar de outros assuntos se houver tempo”, disse Trump. Ele acrescentou que se vê como uma “pessoa de tarifas”, o oposto do premiê canadense, segundo o republicano.

“Um acordo com o Canadá é completamente alcançável em dias ou semanas, mas as duas partes devem concordar”, pontuou. Trump ainda acrescentou que acredita ser um “erro” ter removido a Rússia do G7, enquanto afirmou que não se importaria caso a China se juntasse ao grupo. Durante suas falas, o presidente americano ainda reiterou seu apoio a Israel.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias