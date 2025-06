Netanyahu diz que Israel está ‘no caminho da vitória’ sobre o Irã

‘Ao controlar os céus de Teerã, estamos atingindo esses objetivos, ao contrário do regime criminoso do Irã que ataca nossos cidadãos e vem para matar crianças e mulheres’, afirmou o primeiro-ministro israelense

EFE/Gabinete do Primeiro-Ministro de Israel 'Com a ajuda de Deus, teremos sucesso e continuaremos até conseguirmos', concluiu Netanyahu



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira (16) que o país está “no caminho da vitória” sobre o Irã durante visita à base aérea de Tel Nof, no centro de Israel, e elogiou as forças israelenses por seu papel na invasão, dizendo que “muitos no mundo” saudam e admiram os militares do país.

“Estamos no caminho da vitória, e isso foi alcançado graças aos nossos pilotos heróicos e ao nosso maravilhoso pessoal de terra, que também está fazendo um trabalho excepcional”, declarou Netanyahu, de acordo com comunicado de seu escritório. “Eu os saúdo, todos os cidadãos de Israel os saúdam, e quero dizer: muitos no mundo os saúdam e os admiram”, acrescentou.

Ele disse que Israel está avançando na direção de seus dois objetivos estratégicos principais: eliminar as ameaças nucleares e os mísseis. “Ao controlar os céus de Teerã, estamos atingindo esses objetivos, ao contrário do regime criminoso do Irã que ataca nossos cidadãos e vem para matar crianças e mulheres”, afirmou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Com a ajuda de Deus, teremos sucesso e continuaremos até conseguirmos”, concluiu Netanyahu. O primeiro-ministro foi acompanhado pelo ministro da Defesa, Israel Katz, que destacou que a confiança do governo na força aérea foi decisiva para autorizar o ataque.

“Agora vemos o que vocês estão conduzindo nos céus de Teerã e sabemos que tínhamos certos. Todo o Israel confia em vocês e diz: obrigado e continuem”, disse. Israel começou a bombardear o Irã nas primeiras horas da manhã da última sexta-feira, mirando nos avanços no programa nuclear desse país e para a ameaça de que a fabricação de mísseis balísticos representasse.

Desde então, suas aeronaves atacaram infraestruturas militares (sistemas de defesa aérea, instalações de armazenamento de mísseis balísticos etc.) e usinas nucleares (Natanz, Isfahan e Furdu), além de membros do alto escalonamento da Guarda Revolucionária Iraniana e nucleares.

Em resposta, o Irã lançou centenas de mísseis balísticos contra o território de Israel, alguns dos quais atingiram diferentes partes do país, deixando ao menos 24 mortos, de acordo com as autoridades israelenses. No território do Irão, as autoridades sanitárias relataram ao menos 224 mortes, a maioria delas de civis. Entre as vítimas estão 17 comandantes militares de alto escalonamento, incluindo nove membros da Guarda Revolucionária, e mais de uma dezena de nucleares.

*Com informações da EFE

Publicado por Carolina Ferreira