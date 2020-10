Trump tuíta de hospital após ser internado: “Estou bem, eu acho”

Presidente dos EUA foi diagnosticado com Covid-19 na sexta (2)

EFE/EPA/JUSTIN LANE Em plena campanha eleitoral pela reeleição, o presidente americano vai despachar diretamente do hospital



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou pela primeira vez, após ser internado no Hospital Militar Walter Reed, na noite de sexta-feira (2), diagnosticado com a Covid-19. Pelo Twitter, o republicano publicou na madrugada do sábado (3) a mensagem: “Estou bem, eu acho. Obrigado a todos!” Antes de ser encaminhado ao hospital, que fica nos arredores de Washington, Trump já havia publicado um vídeo, na mesma rede social, dizendo que “achava que estava muito bem” e que a internação foi feita para garantir que “tudo dê certo”.

Apesar de estar internado, Trump não passou o exercício do cargo para o vice-presidente Mike Pence. Em plena campanha eleitoral pela reeleição, o presidente americano vai despachar diretamente do hospital. O seu adversário, o democrata Joe Biden, desejou melhoras a Trump e à primeira-dama Melania, que também testou positivo para o novo coronavírus. “Jill (mulher de Biden) e eu enviamos nossos votos para uma pronta recuperação ao presidente Trump e à primeira-dama Melania Trump. Vamos continuar rezando pela saúde e segurança do presidente e sua família”, escreveu Biden no Twitter.