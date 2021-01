Trump visitará construção do muro na fronteira com o México na terça-feira

Primeiro ato oficial depois da invasão no Capitólio, a viagem do presidente para o Texas marcará a finalização de 640 quilômetros de barreiras

Reprodução Twitter Ignaevan Trump não conseguiu cumprir com sua promessa inicial de 819 quilômetros de muro até o fim de seu mandato



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitará o muro que está sendo construído na fronteira do Texas com o México na próxima terça-feira, 12. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Judd Deere, a viagem para a cidade de Alamo será feita para marcar a construção de 640 quilômetros de extensão da barreira, que era uma das principais promessas da campanha de Trump, e celebrar os esforços de sua administração para reformar o “sistema falido de imigração”. O fato do presidente ter inicialmente prometido a construção de 819 quilômetros de muro até o fim do seu mandato não foi mencionado.

Esse será o primeiro ato oficial do presidente desde a invasão do Capitólio por seus apoiadores, ato violento que deixou cinco mortos. Enquanto isso, Trump permanece em relativo silêncio. Suas contas no Twitter e no Facebook foram suspensas na última sexta-feira, 8, por incitação a violência, depois que ele descreveu os invasores como “pessoas muito especiais”.

*Com informações da EFE