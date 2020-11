Trump x Biden: Veja como está a batalha voto a voto nos 5 estados com apuração ainda indefinida

Biden está na liderança em estados-chave; confira a situação na Geórgia, no Nevada, no Arizona, na Pensilvânia e na Carolina do Norte, segundo mais recente atualização deste sábado

EFE/JIM LO SCALZO Trump e Biden têm disputa acirrada pela presidência dos Estados Unidos



Quatro dias após a votação para presidente nos Estados Unidos ser realizada, seis estados norte-americanos ainda realizam apuração na manhã deste sábado, 7. Até o momento, a vantagem é do democrata Joe Biden, que tem 253 votos no colégio eleitoral, enquanto o presidente Donald Trump, do Partido Republicano, soma 213 votos. Além do Alasca, que não é considerado estado-chave por só ter três delegados, a Carolina do Norte, Geórgia, Nevada, Arizona e Pensilvânia são estados ainda não definidos. Confira, abaixo, quantidade de votos e bilhetes apurados em cada um desses estados, segundo levantamento do jornal The New York Times, com última atualização registrada na manhã deste sábado.

Nevada

No estado da Nevada, com seis delegados, a vantagem registrada é do democrata Joe Biden, que tem 632.558 votos, o que corresponde a 49,8% dos bilhetes contados até o momento. Trump tem 609.901 votos registrados na região, com 48%. Entre os territórios dentro do continente americano, o estado é o que tem a contagem mais atrasada: até a noite da sexta-feira, tinha registro de 93% dos votos como computados. O condado deve atualizar os votos duas vezes por dia após relatar um erro: após afirmar que 51 mil votos seriam contados na sexta, o estado voltou atrás e disse que “se confundiu”, tendo 30 mil votos e 51 mil páginas.

Geórgia

O estado da Geórgia, com 16 delegados e tradicionalmente republicano, é o local no qual a disputa está mais acirrada. Biden começou a contagem perdendo para Trump, mas avançou com a análise dos votos pelos correios na quinta-feira, 5, chegando a ter cerca de 900 votos a mais do que o atual presidente. No momento, Biden tem cerca de 7,2 mil votos a mais do que Trump. O democrata tem 2.461.455 votos, 49,4% da porcentagem registrada, e o republicano tem 2.454.207, 49,3% dos votos. No estado, 98% dos votos foram computados até o momento. Por causa da diferença de menos de 0,5 ponto percentual, uma nova contagem nos votos deve ser feita a partir do dia 1º de dezembro,

Carolina do Norte

O estado da Carolina do Norte, com 15 delegados, é um dos quais Trump tem maior vantagem de votos. O republicano tem 2.732.818 (50%) das cédulas contabilizadas enquanto o democrata tem 2.656.303, o que representa 48,6% dos votos. Até o momento, 98% dos bilhetes foram computados pelos funcionários eleitorais. A Carolina do Norte foi um dos estados no qual o presidente Donald Trump se declarou vencedor antes da hora durante coletiva de imprensa realizada na última quinta. Na ocasião, sem comprovação, ele afirmou que queriam roubar a eleição dele.

Arizona

No Arizona, estado com 11 delegados que não escolhe um democrata para a presidência desde 1996, o líder da contagem é Joe Biden, com 1.604.067 votos, correspondendo a 49,6% do total. Donald Trump, por sua vez, tem 1.574.206 votos. Até o momento, 97% das urnas foram apuradas até a noite desta sexta. Quando ainda tinha 80% das urnas apuradas, o Arizona chegou a ser oficializado por alguns canais de notícia como pró-Biden, o que ainda não foi oficialmente confirmado pelo estado. A expectativa é de que o condado de Maricopa, com mais de 4 milhões de habitantes, atualizem dados ainda neste sábado.

Pensilvânia

A Pensilvânia, que tem 20 delegados e elege candidatos democratas desde 1988, tem pouco menos de 30 mil votos separando Trump de Biden. Enquanto o democrata, que lidera a corrida, tem 3.336.887 votos (49,6%), o republicano tem 3.308.054 votos, correspondendo a 49,1% das votações. Após ação judicial movida pela campanha de Trump, a Suprema Corte dos EUA ordenou ainda nesta sexta que as cédulas recebidas no estado por correio após o dia 3 sejam separadas das recebidas “dentro do prazo”. Elas ainda serão contadas, mas uma possível disputa judicial no futuro pode cancelar esses votos tardios. Nada foi definido até o momento.