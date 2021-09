Tubarão ‘com cara de porco’ é encontrado em ilha da Itália

Animal já estava morto quando foi localizado por oficiais da Marinha italiana boiando no Mar Mediterrâneo

Reprodução/Facebook Isola d'Elba App Animal pode viver em profundidades de até 780 metros



Oficiais da marinha da Itália encontraram um tubarão ‘com cara de porco’ na região da ilha de Elba, no Mar Mediterrâneo. O animal foi encontrado há alguns dias e já estava morto quando foi retirado do mar pelos agentes. Conhecido como tubarão-áspero-angular, o animal é apelidado de ‘tubarão porco’ por sua aparência ser semelhante a do mamífero e por emitir um ruído similar ao de um porco quando é retirado da água. O animal é encontrado na costa do Mediterrâneo, na costa Oeste da África e em certas áreas da Europa, podendo viver a até 780 metros de profundidade. Apesar de ser carnívoro, o tubarão se alimenta de crustáceos e pequenos animais marinhos. Desde 2007, é considerado vulnerável ao risco de extinção segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza.