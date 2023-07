Tufão Doksuri mata duas pessoas e deixa Pequim submersa

Escolas ficaram temporariamente fechadas, milhões de pessoas foram aconselhadas a permanecer em casa e centenas de conexões de ônibus tiveram que ser canceladas

Reprodução/Twitter/@WorldTimesWT Pequim ficou inundada por causa das chuvas torrenciais que atingiram a China



Ao menos duas pessoas morreram em Pequim, China, nesta segunda-feira, 31, vítimas das chuvas torrenciais que atingiram a capital chinesa e outras partes do norte do país. Os serviços de emergência encontraram os dois corpos em um rio no bairro de Mentougou, na periferia oeste de Pequim, segundo o jornal estatal Diário do Povo. As chuvas devem continuar até quarta-feira, 2. A capital chinesa está em alerta máximo por enchentes e deslizamentos de terra, devido às fortes precipitações na região há vários dias. Uma grande parte da periferia de Pequim “apresenta um risco elevado de desabamentos e de deslizamentos de terra”, de acordo com um aviso das autoridades. Segundo a imprensa local, mais de 27 mil pessoas que vivem em áreas de risco foram resgatadas e cerca de 20 mil em Shijiazhuang, Essas chuvas torrenciais são consequência do ciclone Doksuri, que deixou pelo menos seis mortos nas Filipinas. Perdeu um pouco de força e, desde sexta-feira, esta tempestade tropical atinge o norte da China. Doksuri é o tufão mais forte a atingri a China neste ano, informou o ‘Global Times’.

Segundo o serviço meteorológico da capital, caíram 170,9 milímetros de água na cidade em 40 horas, entre a noite de sábado e o meio-dia de segunda-feira, ou seja, quase a média pluviométrica para todo um mês de julho. As autoridades da capital chinesa estão muito cautelosas diante das fortes chuvas desde 2021, quando houve graves inundações no centro do país, e mais de 300 pessoas morreram, principalmente na cidade de Zhengzhou. Por isso, milhões de pessoas foram aconselhadas a permanecer em casa nesta segunda. Centenas de conexões de ônibus foram canceladas, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua, e o rio Dashihe, nos arredores de Pequim, foi colocado sob o nível de alerta de inundação mais alto. Para evitar qualquer incidente, muitos locais emblemáticos de Pequim anunciaram seu fechamento temporário, incluindo a Cidade Proibida e o popular parque de diversões Universal Studios, além de bibliotecas e museus. O enorme Centro Nacional de Artes Cênicas, localizado perto da Praça da Paz Celestial, também fechou e cancelou sua programação de shows e óperas aos domingos. Além disso, foi decretado o fechamento de estabelecimentos comerciais localizados em subsolos, devido ao risco de alagamento.

Life threatening flooding unfolds in Beijing, China as the remnants of Typhoon Doksuri moves through the region. Over 19.5 inches (500 mm) of rain fell in just 24 hours! pic.twitter.com/wBW77rMcd1 — Nahel Belgherze (@WxNB_) July 31, 2023

A Prefeitura de Pequim pediu que as escolas fechassem temporariamente, já que alguns alunos e professores frequentam aulas ou atividades extracurriculares no meio das férias de verão. O Ministério dos Recursos Hídricos elevou o alerta para o nível 2 neste domingo, devido ao risco de inundações, e mobilizou mais agentes para controlar as correntes de água e represas. Alguns rios podem ultrapassar os limites de alerta e deslizamentos de terra podem ocorrer em áreas montanhosas. Um rio que transbordou em uma cidade montanhosa nos arredores de Pequim provocou uma torrente, que não causou mortes, já que 62 casas nesta área haviam sido evacuadas no dia anterior. Nos últimos meses, a China registrou condições meteorológicas extremas e temperaturas bastante incomuns, fenômenos agravados pela mudança climática, segundo cientistas. No início de julho, Pequim e sua região bateram recordes de temperatura, ultrapassando os 40°C.

*Com informações da AFP