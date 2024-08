Tufão ‘extremamente forte’ atinge ilha de Kyushu, no Japão

Autoridades da província de Kagoshima recomendaram que 56 mil habitantes evacuassem suas casas e se dirigissem a locais seguros

EFE/EPA/JIJI Equipes de resgate continuam a procurar por moradores desaparecidos em meio às ruínas de uma casa que desabou devido à forte chuva provocada pelo tufão Shanshan



Um tufão “extremamente forte” atingiu a ilha de Kyushu, no sul do Japão, na manhã desta quinta-feira (29), noite de quarta em Brasília), conforme informado pela agência meteorológica japonesa. As autoridades da província de Kagoshima recomendaram que 56 mil habitantes evacuassem suas casas e se dirigissem a locais seguros. A tempestade já causou fortes chuvas em grande parte do país, provocando um deslizamento de terra na cidade de Gamagori na terça-feira, que soterrou uma casa onde vivia uma família de cinco membros. Os pais, de cerca de 70 anos, e um filho na casa dos 30 anos morreram, enquanto outras duas filhas adultas sobreviveram ao incidente, informou a agência de notícias local Kyodo.

O centro do tufão Shanshan avançou para a ilha nas proximidades da cidade de Satsumasendai, na província de Kagoshima, localizada na ponta sul do arquipélago, por volta das 08h00 (20h00 de quarta em Brasília), segundo o departamento meteorológico. Na véspera, o porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, havia alertado que esse tufão “extremamente forte” traria “ventos violentos, ondas altas e uma tempestade em níveis nunca vistos por muitas pessoas”. A agência meteorológica previu 1.100 milímetros de precipitação na ilha de Kyushu entre quarta-feira e a manhã de sexta-feira, o que representa metade da quantidade anual de chuva que costuma cair na região.

