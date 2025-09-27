Tumulto em comício eleitoral de ator deixa ao menos 36 mortos na Índia

Vijay é um dos artistas mais bem pagos do cinema indiano nas últimas três décadas e lançou seu partido político, o Tamilaga Vettri Kazhagam, em 2024

Reprodução/X/@ActorVijayFC Comício do ator Vijay, estrela do cinema indiano, atrai milhares de pessoas



O ator e político indiano Joseph Vijay Chandrasekhar, conhecido apenas como Vijay ou pelo apelido “Thalapathy”, liderava um comício em Karur, estado de Tamil Nadu, quando um tumulto deixou pelo menos 36 mortos e dezenas de feridos neste sábado (27). Nascido em Chennai em 22 de junho de 1974, Vijay é um dos atores mais bem pagos do cinema indiano nas últimas três décadas e lançou seu partido político, o Tamilaga Vettri Kazhagam, em 2024. Desde então, tem atraído grandes multidões aos seus encontros públicos, enquanto se prepara para as eleições estaduais previstas para o início de 2026.

O ministro-chefe de Tamil Nadu, M.K. Stalin, descreveu o episódio como preocupante e informou que instruiu o ex-ministro V. Senthilbalaji, o ministro da Saúde Ma. Subramanian e o administrador distrital a garantirem atendimento médico imediato às vítimas. Pelo menos 44 médicos de distritos vizinhos, como Tiruchirappalli e Salem, foram enviados a Karur.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o incidente como “profundamente triste” em postagem nas redes sociais, enquanto as autoridades locais reforçaram a assistência médica às pessoas afetadas pelo tumulto. O tumulto teria sido provocado quando parte da multidão, ansiosa para ver Vijay, avançou contra as barreiras de segurança, interrompendo o discurso do ator e político.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira