Turista é engolido por avalanche no Quirguistão e registra tudo nas redes sociais; veja vídeo

Homem fazia uma visita guiada nas montanhas Tian Shan junto a oito pessoas; Harry Shimmin conseguiu se salvar ao se esconder atrás de uma pedra

Reprodução/Instagram/@harryshimmin Harry Shimmin registrou o momento em que avalanche o engoliu



Um turista, identificado como Harry Shimmin, estava em uma visita guiada nas montanhas Tian Shan, no Quirguistão, quando foi surpreendido por uma avalanche. Sem pensar duas vezes, ele começou a registrar o fenômeno e só parou quando foi encoberto. “Tínhamos acabado de chegar ao ponto mais alto da caminhada e me separei do grupo para tirar fotos no topo de um morro/falésia”, escreveu em seu Instagram. “Enquanto eu estava tirando fotos, ouvi o som do gelo profundo quebrando atrás de mim. É aqui que o vídeo começa”, acrescenta.

Ele relata que só conseguiu se salvar porque se escondeu atrás de uma pedra. “Estava lá há alguns minutos, então sabia que havia um local para abrigo bem ao meu lado”. Shimmin sabe o risco em que se colocou, principalmente porque estava na ponta de um penhasco, e tem consciência que “teria sido mais seguro se mudar para o abrigo imediatamente”. Segundo seu relato, quando foi encoberto pela avalanche ele pensou que fosse morrer. “Ficou escuro / difícil de respirar, eu estava bloqueando e pensei que poderia morrer”, escreveu.

Shimmin saiu sem nenhum arranhão deste incidente, mas outras do grupo não tiveram tanta sorte. Uma pessoa estava com o joelho bastante cortado e outra caiu do cavalo e sofreu alguns hematomas. Nove britânicos e um americano compunham o grupo e, mesmo os machucados, quando se reuniram, todos estavam rindo e chorado de felicidade por estarem vivos. “Foi só mais tarde que percebemos a sorte que tivemos. Se tivéssemos andando mais 5 minutos em nossa caminhada, estaríamos todos mortos”, concluiu Shimmin em seu Instagram.

