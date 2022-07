10º corpo é retirado de geleira após avalanche mortal na Itália; um segue desaparecido

Acidente aconteceu no último domingo e desde então equipes de resgate usam cães e drones para recuperar os restos mortais

EFE/EPA/ANDREA SOLERO Geleira Marmolada tem sido impactada pelo aquecimento global



Equipes de resgate no norte da Itália localizaram o décimo corpo de 11 caminhantes desaparecidos na geleira Marmolada, na província de Trento. Uma avalanche mortal atingiu o grupo no domingo passado e, desde então, a equipe usa cães e drones para recuperar os restos mortais nos escombros. Seis dos dez corpos foram identificados, dois deles são cidadãos tchecos. O governo afirmou que a avalanche de gelo e rocha atingiram com violência as vítimas, o que causou estrago nos corpos. Especialistas acreditam que o deslizamento foi causado pelo aquecimento global, que contribuiu para a clivagem no local. A geleira é famosa entre caminhantes.