Turista morre ao cair dos Alpes Austríacos quando tentava tirar foto de namorada

Alemão de 77 anos caiu do alto de uma pedra de 60 metros e sofreu ferimentos fatais

Wikipédia Turistas posavam ao lado de uma cruz no pico Greitspitze



Um alpinista alemão de 77 anos morreu ao cair de um pico nos Alpes Austríacos, na Áustria, enquanto tentava tirar uma foto de sua companheira ao lado de uma cruz, uma espanhola de 63 anos, disse a polícia local nesta terça-feira, 23. O acidente aconteceu no domingo no pico Greitspitze, com cerca de 2.870 metros acima do nível do mar, na fronteira austro-suíça. O turista perdeu o equilíbrio depois de se aproximar demais da borda e caiu de uma rocha de 60 metros. Os ferimentos foram fatais. Testemunhas chamaram o serviço de resgate e o homem foi levado de helicóptero, mas não resistiu.