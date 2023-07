Turista se desculpa por pichar muro do Coliseu e diz que não sabia que monumento era uma antiguidade

Ivan Dimitrov escreveu o nome dele e da namorada nas paredes; se for condenado, ele deve enfrentar uma multa entre 2.500 e 15 mil euros ou ser preso

Reprodução/ twitter @arquitetapage Turista rabisca parede do Coliseu



Ivan Dimitrov, o turista que pichou o muro do Coliseu, na Itália, no final de junho, se desculpa pela atitude e disse que não sabia que o monumento era tão antigo. “Gostaria de apresentar minhas sinceras e honestas desculpas aos italianos e a todo mundo pelos danos causados a um bem que, na verdade, é um patrimônio de toda a humanidade”, escreveu o jovem de 27 anos em uma carta que foi publicada pelo jornal italiano ‘II Messaggero’. Dimitrov disse que só percebeu agora a gravidade do ato cometido. “É com profundo embaraço que só depois do que, lamentavelmente, aconteceu tomei conhecimento da antiguidade do monumento”, declarou. Segundo o advogado do jovem, Alexandre Maria Tirelli, o rapaz é o protótipo do estrangeiro que acredita levianamente que tudo é permitido na Itália, mesmo o tipo de ato que nos seus próprios países seria severamente punido. Dimitrov foi filmado gravando ‘Ivan+haley 23’ numa parede interna do Coliseu. O caso está sendo investigado pela justiça italiana, e, se for condenado, ele deve enfrentar uma multa entre 2.500 e 15 mil euros e uma pena de prisão de dois a cinco anos. Coliseu foi construído sobre as ruínas do palácio do imperador Nero por cerca de 100 mil escravos – principalmente cativos da guerra de Roma com os judeus, que terminou coma destruição do Templo de Jerusalém – e foi concluído no ano 80 DC.