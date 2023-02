Turquia alerta população para risco de tsunami após novo terremoto

Governo orientou a população a se manter afastada da costa na província de Hatay; o nível da água pode subir meio metro

Erdem Sahin/EFE/EPA Membros de uma organização protetora dos animais resgatam um cachorro dos escombros em Hatay



A Turquia está em estado de alerta após o novo terremoto de 6,4 graus de magnitude que abalou o sudeste do país nesta segunda-feira, 20. O governo emitiu um alerta orientando a população a se manter afastada da costa na província de Hatay, pois o nível da água pode subir meio metro. Cerca de 41 mil pessoas morreram após a tragédia natural do último dia 6. Este novo sismo foi registrado na cidade de Samandag, a cerca de 12 quilômetros da costa do Mediterrâneo, razão pela qual o serviço de emergência turco pediu que as pessoas se afastassem da água. Ainda não há dados disponíveis sobre possíveis novos danos ou vítimas, mas numerosos repórteres presentes em Antioquia informaram que o tremor causou pânico nos sobreviventes alojados em tendas. Pelo menos um prédio, que já apresentava risco de desmoronamento, desabou completamente. Destroços de outros edifícios danificaram carros estacionados, segundo relatou a emissora NTV.

*Com informações da EFE