Novo terremoto de magnitude 6,4 atinge o sudeste da Turquia

OZAN KOSE / AFP Mais de 41 mil pessoas morreram na Turquia e na Síria após terremotos atingirem a região no começo de fevereiro



Um novo terremoto de 6,4 graus de magnitude abalou nesta segunda-feira, 20, a província de Hatay, na Turquia, uma das mais afetadas pelos terremotos de 6 de fevereiro que deixaram pelo menos 41 mil mortos. O tremor, com epicentro ao sul da cidade de Antioquia, ocorreu às 17h04 GMT (14h04 de Brasília), segundo dados do Observatório Kandilli, em Istambul, e também foi sentido em países vizinhos. De acordo um jornalista da AFP, o incidente gerou pânico entre a população e levantou grandes nuvens de poeira. Ainda não há dados disponíveis sobre possíveis novos danos ou vítimas. O registro acontece pouco depois do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, dizer à Turquia que Washington ajudaria os afetados “pelo tempo que for necessário”. Até o momento, o país norte-americano doou 185 milhões de dólares para Turquia e Síria.

*Com informações das agências EFE e AFP