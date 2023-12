Ucrânia abate 28 drones e derruba dois mísseis lançados pela Rússia

Força Aérea Ucraniana derruba 28 drones e dois mísseis em ataques realizados pela Rússia

REUTERS/Gleb Garanich Ucrânia diz ter derrubado 28 drones russos



A Força Aérea Ucraniana informou que abateu 28 drones e derrubou dois mísseis lançados pela Rússia nesta segunda-feira, 25. A ofensiva, realizada com drones Shahed de fabricação iraniana, teve como alvo as regiões de Odessa, Jeson, Mikolaiv, Donetsk e a área ocidental de Khmelnytskyy. Segundo as forças ucranianas, os ataques foram direcionados através do aplicativo Telegram. Em Odessa, importante porto do Mar Negro, os destroços de um drone abatido causaram danos em instalações portuárias e edifícios em um dos bairros da cidade. Por sua vez, a Ucrânia também tem realizado bombardeios em regiões fronteiriças russas e áreas ocupadas pelas tropas de Moscou, como Donetsk. “Como resultado do combate aéreo, a Força Aérea Ucraniana e as forças de defesa destruíram 28 drones de ataque Shahed nas regiões de Odessa, Kherson, Mykolaiv, Donetsk, Kirovohrad e Khmelnytskyi”, informou os militares.No domingo, oficiais militares russos e ucranianos relataram terem derrubado aeronaves inimigas em diferentes áreas da frente de mil quilômetros de extensão da guerra.