Ucrânia acusa a Rússia de novo bombardeio na usina de Zaporizhzhia

Ataque deste domingo, 07, danificou três sensores de radiação e feriu um funcionário

Zaporizhzhia NPP / ESN / AFP Usina nuclear de Zaporizhzhia é a maior instalação do tipo na Ucrânia



A Ucrânia disse neste domingo, 07, que a Rússia voltou a bombardear a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior instalação da Europa. Esse é o segundo dia consecutivo de bombardeios na região. Uma linha de energia foi atingida na sexta/sábado e no novo ataque, três sensores de radiação foram danificados. Um funcionário também se feriu. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamou o bombardeio de “terror nuclear russo”. Pelo outro lado, a autoridade russa instalada na área disse que a própria Ucrânia atingiu o local com um lançador de foguetes múltiplo, danificando edifícios administrativos e uma área perto de uma instalação de armazenamento. Após os primeiros ataques, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) alertou para o risco real de um desastre nuclear. O combate em Donbas segue intensificado. As forças russas concentram os ataques ao norte e noroeste da cidade de Donetsk e atacaram posições ucranianas próximos de Piski e Avdiivka. A Rússia também concentra tropas ao sul do país. O promotor-chefe de crimes de guerra da Ucrânia disse que quase 26 mil suspeitos de crimes de guerra estão sendo investigados, com 135 pessoas acusadas, das quais 15 sob custódia.