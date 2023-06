Ucrânia afirma ter áudio russo confirmando responsabilidade por explodir barragem que alagou mais de 80 cidades

Sinais de um centro independente apontam que houve uma explosão, mas não há mais detalhes

Foto divulgada pela empresa estatal Ukrhydroenergo mostra a barragem hidrelétrica Kakhovka que foi danificada em Nova Kakhovka, perto de Kherson, em 6 de junho de 2023



Publicações de dados sísmicos mostram que uma explosão foi a responsável pela destruição da barragem de Nova Kakhovka, na terça-feira, 9. Segundo o Nosar, também chamado de Norwegian Seismic Array, um centro independente que avalia terremotos e explosões nucleares, apontou que os sinais de uma estação regional da Romênia apontavam para uma explosão durante a madrugada. Não houve mais detalhes sobre a responsabilidade da explosão, mas, de acordo com o ‘The New York Times’, um alto funcionário do governo do presidente dos Estados Unidos, afirmou que os satélites dos EUA também detectaram uma explosão na barragem antes do colapso, contudo, também não houve conclusão a respeito da autoria dos ataques. Diferente do centro independente e dos EUA, o serviço de segurança doméstica da Ucrânia, que já culpava a Rússia pelo ocorrido, dizem ter certeza que a responsabilidade é deles, principalmente após a divulgação de uma gravação que dizem ser de dois militares russos não identificados discutindo como a Rússia havia sido responsável pela explosão da barragem, mas afirmando que o colapse tinha sido maior que o esperado. “Os invasores queria chantagear a Ucrânia”, afirmou o serviço de segurança de Kiev. Ihor Syrota, diretor-geral da empresa de energia hidrelétrica ucraniana, afirmou que a barragem poderia ter sido destruída por bombardeio ucraniano ou falha estrutural eram parte de um propaganda russa. “A usina foi projetada para resistir a um ataque nuclear. Para destruir a usina por fora, pelo menos três aviões, casa um de 500kg, teriam que ser lançados no mesmo local. A estação foi explodida por dentro. Os russos estavam apenas esperando o dia certo para explosão”, disse Syrota. A autoria da destruição ainda é desconhecida, mas Rússia e Ucrânia se acusam.