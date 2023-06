Ucrânia recupera sete vilarejos nos primeiros dias da contraofensiva que deve durar ‘semanas, ou até meses’

Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os combates são difíceis, mas que suas tropas estão avançando

Anatolii STEPANOV / AFP Pedestres passam por uma banda tocando música em Zaporizhzhia, em 10 de junho de 2023



O governo da Ucrânia informou nesta segunda-feira, 12, que recuperou sete vilarejos que estavam sob controle russo. “Sete vilarejos foram libertados”, anunciou a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Malyar, pelo Telegram, referindo-se a várias localidades retomadas na região de Zaporizhzhia. A conquista se deve a contraofensiva lançada pelos ucranianos há poucos dias e que pode durar semana ou até mesmo, de acordo com o presidente da França Emmanuel Macron. “A contraofensiva ucraniana começou há vários dias”, declarou Macron ao lado do chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, e do presidente polonês, Andrzej Duda, no Palácio do Eliseu. A operação deve se desenvolver durante “várias semanas, ou até meses”, indicou Macron, que se reuniu com os dirigentes alemão e polonês no marco da iniciativa “Triângulo de Weimar”, que prevê cúpulas regulares entre os três países. “Nós desejamos que [a contraofensiva] seja o mais vitoriosa possível para que, em seguida, seja possível iniciar uma fase de negociação em boas condições”, explicou o presidente francês, acrescentando que intensificou a entrega de armas e de munições, de veículos blindados e também de apoio logístico.

No sábado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que estavam sendo realizadas “ações de contraofensiva e defensivas” na Ucrânia, mas sem indicar se as mesmas faziam parte da grande operação de retomada de territórios preparada há semanas. Nesta segunda, o ucraniano afirmou que a contraofensiva de suas tropas contra a Rússia era “difícil”, mas garantiu que as forças ucranianas “avançam”. “Os combates são difíceis, mas estamos avançando, isso é muito importante”, indicou Zelensky em seu discurso diário. “Agradeço nossos rapazes por cada bandeira ucraniana que volta ao seu devido lugar nas aldeias dos territórios recentemente desocupados”, acrescentou o presidente, após seu governo anunciar que o Exército ucraniano havia retomado sete localidades ocupadas pelos russos. De acordo com a vice-ministra da Defesa, Ganna Malyar, os vilarejos de Lobkovo, Levadne e Novodarivka, perto de Zaporizhzhia, foram retomados, assim como Storozheve, no sul da região de Donetsk. “A superfície do território que voltou a estar sob nosso controle é de 90 km²”, informou Malyar. O Exército ucraniano também afirmou na segunda-feira que avançava na região de Bakhmut. “As tropas ucranianas avançaram de 250 a 700 metros em direção a Bakhmut”, informou o Ministério da Defesa.