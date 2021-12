Ucrânia usa meme em rede social oficial para brincar sobre ameaça de invasão russa

Tensão internacional causada com concentração de tropas de Putin em fronteira gerou indisposição envolvendo Otan, Reino Unido, União Europeia e até mesmo os EUA

Twitter/Reprodução Imagem em tom de brincadeira foi publicada nesta quarta-feira, 8



A conta oficial da Ucrânia no Twitter foi usada nesta quarta-feira, 8, para publicar um “meme” que brinca com a iminência de um ataque russo ao país, que tem uma de suas fronteiras cercadas por tropas de Vladimir Putin há semanas. Em uma imagem com legenda em inglês que ilustra “diferentes tipos de dor de cabeça”, elencando hipertensão, stress e enxaqueca, o país classifica “morar ao lado da Rússia” como a forma mais grave de dor que alguém pode ter. A conta oficial do país, verificada pelo Twitter, também é utilizada para homenagear cidadãos famosos, imagens de pontos turísticos ucranianos e outros memes envolvendo a situação da nação, mas nenhuma menção direta à tensão na fronteira tinha sido registrada até o momento.

No fim de outubro, vídeos divulgados nas redes sociais mostravam a movimentação de tropas russas nas proximidades da fronteira com a Ucrânia. A estimativa do país liderado pelo comediante Volodymyr Zelensky é de que mais de 100 mil soldados de Putin se concentrem na região, o que levantou o alerta em outras nações do mundo e fez com que países como os Estados Unidos ameaçassem impor sanções à Rússia. Além do governo Biden, a Otan, a União Europeia e o Reino Unido também enviaram mensagens alertando sobre as consequências de uma invasão. O Kremlin, por sua vez, classificou a tensão como uma “histeria” e negou que mobilizasse tropas na fronteira. Longe dos memes divulgados nas redes sociais, o governo da Ucrânia reagiu de forma grave à ameaça de invasão. Na última terça-feira, 8, o ministro da Defesa do país, Oleksiy Reznikov, afirmou ao canal norte-americano CNN que a invasão geraria um “massacre sangrento” que faria com que soldados russos voltassem para casa em caixões.