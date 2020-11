UE assina contrato com Moderna para compra de 160 milhões de doses de vacina

Parceria entre o bloco e a farmacêutica americana será fechada nesta quarta-feira, 25

O imunizante para o coronavírus produzido pela Moderna apresentou 94,5% de eficácia em resultados iniciais da fase 3



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta terça-feira, 24, que a União Europeia assinará um contrato com a farmacêutica americana Moderna para o fornecimento de até 160 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Em um pronunciamento, a líder disse que a vacinação é crucial para a saída da crise. Segundo ela, o contrato entre a UE e a Moderna será assinado já nesta quarta-feira, 25. Em resultados iniciais da fase 3, o imunizante contra o novo coronavírus produzido pela farmacêutica americana apresentou 94,5% de eficácia.

No começo do mês de dezembro, o bloco europeu já havia fechado um acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para o fornecimento de 200 milhões de doses da vacina experimental desenvolvida em conjunto pelas companhias, que se mostrou 95% eficaz em resultados finais. Nesta terça, von der Leyen também disse que a UE quer garantir que países de renda baixa e média tenham acesso às vacinas contra a Covid-19. Ela citou a iniciativa Covax, liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que reúne recursos para a compra dos imunizantes. No começo do mês, a União Europeia elevou sua contribuição à Covax para 500 milhões de euros.

