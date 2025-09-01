Jovem Pan > Notícias > Mundo > UE vai reforçar detecção de interferências em GPS após ocorrência em avião de von der Leyen

UE vai reforçar detecção de interferências em GPS após ocorrência em avião de von der Leyen

Bloco ampliará a rede de satélites em órbita baixa ‘para mais robustez’ e vai aperfeiçoar a detecção de interferências

  • Por Jovem Pan
  • 01/09/2025 14h45
  • BlueSky
EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Ursula von der Leyen Mais cedo, a Comissão Europeia confirmou suspeita de "interferência flagrante da Rússia" no GPS da aeronave que levava a presidente Ursula Von der Leyen

O comissário da União Europeia (UE) em Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, afirmou em publicação no X que o bloco econômico europeu vai reforçar a eficiência na detecção de interferências em GPS após o episódio envolvendo o avião da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, na Bulgária. Segundo ele, o bloco ampliará a rede de satélites em órbita baixa “para mais robustez” e vai aperfeiçoar a detecção de interferências.

Kubilius lembrou que o projeto europeu Galileo já oferece um serviço de autenticação para detectar spoofing, prática de manipular sinais de GPS para enganar receptores, e ressaltou que práticas como o bloqueio e a manipulação de sinais “prejudicam nossas economias aéreas, marítimas e de transporte”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Mais cedo, a Comissão Europeia confirmou suspeita de “interferência flagrante da Rússia” no GPS da aeronave que levava a presidente do braço executivo europeu.

Leia também

Encontro com Trump 'abriu caminho' para paz na Ucrânia, diz Putin
Moody's mantém previsões para PIB do Brasil e melhora as da economia global, apesar de tarifas

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >