UE vai reforçar detecção de interferências em GPS após ocorrência em avião de von der Leyen

Bloco ampliará a rede de satélites em órbita baixa ‘para mais robustez’ e vai aperfeiçoar a detecção de interferências

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Mais cedo, a Comissão Europeia confirmou suspeita de "interferência flagrante da Rússia" no GPS da aeronave que levava a presidente Ursula Von der Leyen



O comissário da União Europeia (UE) em Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, afirmou em publicação no X que o bloco econômico europeu vai reforçar a eficiência na detecção de interferências em GPS após o episódio envolvendo o avião da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, na Bulgária. Segundo ele, o bloco ampliará a rede de satélites em órbita baixa “para mais robustez” e vai aperfeiçoar a detecção de interferências.

Kubilius lembrou que o projeto europeu Galileo já oferece um serviço de autenticação para detectar spoofing, prática de manipular sinais de GPS para enganar receptores, e ressaltou que práticas como o bloqueio e a manipulação de sinais “prejudicam nossas economias aéreas, marítimas e de transporte”.

Mais cedo, a Comissão Europeia confirmou suspeita de “interferência flagrante da Rússia” no GPS da aeronave que levava a presidente do braço executivo europeu.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório