União Europeia enviará 125 toneladas de donativos para o Haiti

Maior parte das arrecadações é de medicamentos, produtos de higiene e água; primeiras entregas devem ser feitas nesta sexta

EFE/ Ralph Tedy - destaqe País teve mais de 2 mil mortos após terremoto do dia 14



A União Europeia (UE) anunciou nesta sexta-feira, 27, que iniciará uma operação humanitária para entregar mais de 125 toneladas de material médico, medicamentos, produtos de higiene e água ao Haiti, país devastado por um terremoto que deixou mais de 2 mil mortos e afetou mais de 800 mil pessoas no último dia 14. Toda a distribuição de donativos será feita de forma aérea e o primeiro voo deve chegar ainda nesta sexta em Porto Príncipe. A expectativa é de que uma segunda aeronave decole nos próximos dias, segundo comunicado da Comissão Europeia. Os equipamentos médicos, medicamentos, produtos de higiene e outros materiais doados pelos países que integram a UE serão entregues a organizações humanitárias que atuam no país. Desde o dia do terremoto de 7,2 graus na escala Richter, a União Europeia enviou mais de € 14 milhões (cerca de R$ 86 milhões) ao país.