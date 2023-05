Único panda albino do mundo faz rara aparição na China após quatro anos de sua descoberta; veja vídeo

Sua existência foi anunciada em 2019, quando o animal, que é fêmea, ainda era filhote; até então ela só tinha sido avistada por câmeras de visão noturna

Reprodução/Youtube/CGTN Animal foi o único panda albino já entrado até hoje



O único panda albino já encontrado no mundo fez uma rara aparição após quatro anos de suas descoberta. Sua existência foi divulgada em 2019, quando era apenas um filhote. As imagens foram fornecidas pela Reserva Natural Nacional de Wolong e o animal aparece andando pela reserva natural na província de Sichuan. Segundo especialistas, o panda albino é resultado de uma mutação genética e é considerado raro por duas razões: albinismo e condições vulneráveis da espécie. O animal que até então só tinha sido avistado por câmeras de visão noturna foi visto circulando pela floresta e interagindo com seus parentes pretos e brancos. O ‘Straits Times’, um jornal de Singapura, que conversou com as autoridades chinesas responsáveis pela reserva, trata-se de uma panda fêmea e o filhote na filmagem tem cerca de um a dois anos, enquanto o panda albino tem quase o tamanho de um adulto. “No fim de fevereiro, os pandas selvagens de Wolong entram numa temporada em que as fêmeas com filhotes ficam muito agressivas, quando um adulto se aproxima ou invade o espaço. Essa panda fêmea ficou extremamente calma, não se enquadrou nessa regra geral. Uma possibilidade é que essa fêmea seja mãe do panda albino”, disse Wei Rongping, do Centro de Conservação e Pesquisa da China para Pandas Gigantes em entrevista ao jornal. Atualmente, estima-se que existam um pouco mais de 1.800 pandas na região.