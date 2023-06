Morrem passageiros do submarino que visitava Titanic; Guarda Costeira dos EUA diz que houve implosão

Representante da instituição disse que impacto teria causado o ruído captado pelas equipes de resgate

HANDOUT, JOËL SAGET / AFP / DIRTY DOZEN PRODUCTIONS / OCEANGATE EXPEDITIONS / DAWOOD HERCULES CORPORATION Hamish Harding, empresário britânico, Stockton Rush, CEO da OceanGate, Paul-Henry Nargeolet, maior especialista em Titanic, Shahzada Dawood, empresário paquistanês, e seu filho, Sulaiman Dawood, são as vítimas fatais do submersível Titan



A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou em entrevista coletiva que todos os passageiros do submersível Titan morreram e que a causa do acidente foi uma implosão, contudo, disseram que ainda é cedo para dizer qual foi o momento em que a embarcação foi destruída. “Descobrimos uma parte do submersível a cerca de 500 metros da proa do Titanic, em seguida encontramos destroços adicionais e, falando com especialistas, dentro do comando unificado, os destroços são consistentes com a perda catastrófica da câmara de pressão”, disse o porta-voz da Marinha dos Estados Unidos, o contra-almirante John Mauger, acrescentando “o campo de destroços é consistente com uma implosão catastrófica da embarcação”. As famílias foram notificadas. “Trago nossos pêsames as família, só consigo imaginar como isso tem sido para eles, espero que a descoberta traga conforto em um momento tão difícil”, declarou. Os destroços foram encontrados nesta quinta-feira, um dia crucial das buscas, uma vez que se sabia que o oxigênio acabava pela manhã, o que já dificultava as chances de encontrar os tripulantes com vida. Questionados sobre o resgate dos corpos dos tripulantes, Mauger afirmou que eles podem não ser recuperados, pois o ambiente onde se encontram os destroços do Titanic é um “é um ambiente incrivelmente implacável”.

O Titan, da empresa privada OceanGate Expeditions, estava desaparecido desde o domingo, 18. O navio Polar Prince, da empresa canadense Horizon Maritime, perdeu todo o contato com o submersível menos de duas horas depois de um mergulho que deveria ter durado cerca de sete horas, para visitar os restos do mítico transatlântico Titanic, que jaz a quase 4.000 metros de profundidade e a 600 quilômetros do continente, em Terranova. A linha do tempo ainda está sendo trabalhada para entender a cronologia do acidente. É um “ambiente incrivelmente complexo” no fundo do mar, 2 milhas abaixo da superfície, diz o contra-almirante Mauger. Antes da coletiva das autoridades norte-americanas, a empresa OceanGate já havia confirmado que todos os cinco tripulantes que se encontravam no submarino Titan estão mortos.

As vítimas são: Shahzada Dawood, empresário paquistanês; Suleman Dawood, filho do empresário paquistanês; Hamish Harding, bilionário britânico e empresário; Paul-Henry Nargeolet, tripulante, segundo a BBC; e Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate. Em um comunicado, a companhia afirmou que os membros do grupo eram “verdadeiros exploradores” que compartilhavam de um “distinto espírito de aventura e uma profunda paixão” pelos oceanos. “Nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam”, diz trecho do posicionamento.